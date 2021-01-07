Erhürman: "Hükümetin ekonomi vizyonunu anlayamadık"

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman Meclis'te , 62. madde tahtında “Hükümet demokrasi ve hukuk” başlıklı konuşma yaptı.

Meclis toplantılarını her şey normalmiş gibi yapma tavrından uzaklaşmak gerektiğini dile getiren Erhürman “çünkü hiçbir şey normal değil” dedi.

Hükümeti “züccaciye dükkanına giren bir file” benzeten Erhürman, Meclis başkanlık seçiminde 26 ret oyu alan aday konusunda Başsavcılığa danışılmasına işaret ederek, Meclis’teki teamüle işaret etti.

Meclis Başkanlığının iktidara mensup bir partiden çıkması gibi bir kural olmasa da, teamül gereği, Meclis Başkanının iktidardan çıktığını söyleyen Erhürman, öte yandan içtüzük gereği Meclis başkan yardımcısının ana muhalefet partisinden çıkması gerektiğini kaydetti.

Teamül gereği hükümet partisi ya da koalisyon ortaklarının bir adayda anlaştığını ve onun Meclis başkanı seçildiğini ifade eden Erhürman, son seçimde yaşananları ise “beceriksizlik” olarak tanımladı.

Seçim pusulasında kabul, ret ve çekimser yazdığını, birden çok aday arasında seçim yapılmadığını kaydeden Erhürman, Meclis’in ilgili adaya 26 ret oyu verdiğini, ret alanın aday olan kişi değil “UBP’nin gösterdiği aday” olduğunu anlattı.

Bunun, UBP içindeki sıkıntının görülmesi için yapıldığının da ifade edildiğini söyleyen Erhürman, Başsavcılığa başvururken “5 oylama sonunda bu kişinin seçileceği” yönünde görüş gelmesinin beklendiğini söyledi.

Erhürman, bu durumda 1 kabul 47 ret oyuyla 5’nci seçimde bir kişi seçilecekse o zaman neden seçim yapılıyor diye sordu; seçimin aday gösterilen kişinin Meclis’in iradesini yansıtıp yansıtmadığını görmek için yapıldığını kaydetti.

“Emlak vergisini KHK ile verme aklını size kim verdi” diye soran Erhürman, KTMMOB’un kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşu olduğunu anlatarak, bu birliğe yetkilerini Meclis’in verdiğini ifade etti.

YDP Milletvekili Bertan Zaroğlu’nun “UBP’nin iç sorunları yüzünden bürokrat atayamıyoruz” şeklindeki sözlerine atıfta bulunan Erhürman, “Asgari Ücret Tespit Komisyonu sizin iç sorunlarınızı çözmenizi beklemek zorunda mı” diye sordu.

Erhürman, hükümetin ekonomi vizyonunu anlayamadığını, Başbakan Yardımcısı “piyasanın ucuzlatılması gerek” derken, Başbakan’ın “hayat pahalılığını ödemek için zam yapmalıyız” dediğini; “her senenin başında zamlar yapıldığını ancak olağan dışı bir dönemdeyiz, piyasanın ucuzlatılması lazım” denirken böyle adımlar atıldığını kaydetti.

Kaç tane işletmenin kapandığı, kaç kişinin işsiz kaldığı konusunda bilgi isteyen Erhürman, durum böyleyken kamudan maaş çekenlerin haklarını ödemek için özel sektörde çalışanların fakirleştirilmesi gibi bir vizyon varsa bunun da açıklanmasını istedi.

Başbakan Yardımcısı’ndan gaz fiyatları konusundaki çalışmalar hakkında detaylı bilgi isteyen Erhürman, kaç para indirim yapılabilecekken 5 TL indirim yapıldığının açıklanmasını talep etti.

“ÖZEL SEKTÖR ÇALIŞANI TEMASLI OLARAK KARANTİNAYA ALINDIĞINDA ÖDEME ALAMIYOR”

Özel sektörde çalışan işçiler temaslı olarak karantinaya alındığında, bu kişilerin ne işyerinden ne de sigortadan ödeme alabildiğini kaydeden Erhürman, devletin zorunlu kıldığı şeyin karşılığını ödemek durumunda olduğunu ifade etti. Erhürman bu konuda atılacak adıma muhalefet olarak destek olacaklarını anlatarak, aksi halde bu insanların temaslı olduğunu gizleyeceklerine dikkat çekti.

Erhürman, temaslılar arasında ayrım iddiaları da olduğunu söyledi.

ERhürman, “Herhangi bir oy alan aday Başkan seçilir” gibi bir hukuki karar çıkacaksa bunun Meclis’in bundan sonraki çalışmaları açısından kabul edilemeyecek bir anomali yaratacağını anlattı.