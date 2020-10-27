Erhürman: "İki devletli model nasıl gerçekleşecek, açıklasınlar"

Ana Muhalefet Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın federasyon için 'masal' tabirini kullanmasına da tepki göstererek, "masal olan federasyon mu, iki devletli çözüm mü, daha iyi anlayabilmek için bu konuları halk önünde açıklığa kavuşturmak gerekir" diye de yazdı.

Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Erhürman, Federasyon formülünün BM Güvenlik Konseyi kararlarında açıkça yazan çözüm formülü olduğunun altını çizerek, iki devletli modelin gerçekten çözüm olabilmesi için KKTC'nin tanınmasının şart olduğunu vurguladı.

Bunun için de BMGK kararlarının değişmesi gerektiğini ifade eden Erhürman "BM'nin 5 daimi üyesinin kimler olduğunu da herkes biliyor. İki devletli çözümü bu halkın önüne hedef olarak koyacaksanız önce bunların nasıl gerçekleşeceğini açıklamak durumundasınız. Bu yetmez. Federasyonda, özellikle mülkiyet ve nüfusta Kıbrıs Türk halkının varlığı açısından güvence sağlayan iki bölgelilik ve anayasallık ilkelerinin "iki devletli çözüm" formülünde nasıl korunacağını da açıklamak gerekiyor. Bir de çözümden önce ticarette, sporda ve diğer tüm konularda dünyaya açılmak konusundaki bütün taleplerimizin zemini olan BMGK kararları çerçevesindeki "çözüm irademiz"den vazgeçtiğimiz zaman dünyaya nasıl açılabileceğimizi" diye yazdı.

Erhürman açıklamasının devamında şunları kaydetti:

""Federasyonu onlarca yıl görüştük olmadı" ya da "Kıbrıslı Rumlar federasyon istemiyor" demek yetmez. Önemli olan "alternatif"inizin daha kısa sürede çözüm getireceği, bu halkın hak ve çıkarlarını çözümden önce ve sonra daha iyi koruyacağı yönündeki iddialarınızı gerekçelerle temellendirmek. Sn. Tatar'ın deyişiyle "masal" olanın federasyon mu yoksa iki devletli çözüm mü olduğunu daha iyi anlayabilmek için bu konuları halk önünde açıklığa kavuşturmak gerekiyor…"