Erhürman: "İlk turda hava olumlu"

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, hükümet kurma çalışmaları çerçevesinde parlamentoda temsil edilen siyasi partilerle gerçekleştirdiği ilk tur görüşmeler sonucunda, bir erken seçim hükümeti ve belli ilkeler çerçevesinde hep birlikte çalışma anlayışının ortaya çıktığını açıkladı.

Erhürman, yarın akşam yeniden parti meclisinin toplanarak değerlendirme yapacağını, yeni bir yol haritası ortaya koyacağını kaydetti.

Erhürman başkanlığındaki CTP heyeti, hükümet kurma çalışmaları çerçevesinde Yeniden Doğuş Partisi’ni (YDP) ziyaret etti.

Böylece Cumhurbaşkanı’ndan cumartesi günü hükümeti kurma görevi alan Erhürman’ın, Meclis’teki tüm partilerle ilk tur görüşmelerini tamamladı.

Görüşme sonrasında YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı ile CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman basına açıklama yaptı.

ARIKLI: “OLABİLECEK EN GENİŞ TABANLI HÜKÜMET KURULMALI”

YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı, CTP Genel Başkanı Erhürman’ın temel ilkelerini paylaştığını söyleyerek, söz konusu ilkelere siyasi partilerin itirazı olmadığını, kendilerinin de sadece bir maddeyi tartışabileceklerini belirtti.

YDP’nin uzun zamandan beri geniş tabanlı hükümeti savunduğunu dile getiren Arıklı, CTP’nin de bu arayışta olduğunun görüldüğünü söyledi.

Erhürman’dan olabilecek en geniş tabanlı hükümeti kurmasını rica eden Arıklı, hükümet boşluğunun en kısa sürede ortadan kaldırılmasını istediklerini kaydetti.

Arıklı, azınlık hükümeti kurulmasına da dışarıdan destek vermeye hazır olduklarını ifade etti.

ERHÜRMAN

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, YDP’yle yaptıkları toplantıyla, parlamentoda temsil edilen tüm siyasi partilerle görüşmelerinin ilk turunu tamamladıklarını söyledi.

CTP’nin pandemi başladığında tüm siyasi partilerin katılımıyla kriz masası kurularak, sağlık, ekonomi, eğitim, çalışma hayatında yaşanan sorunlara tedbirler üretilmesi önerisinde bulunduğunu dile getiren Erhürman, hükümetin bu öneriyi kabul etmediğini söyledi.

Erhürman, “Hükümet hata üstüne hata yapmaya başlayınca döndük ‘hükümet istifa etmeli ve tüm siyasi partilerle bir kriz hükümeti kurulmalıdır dedik’” diye konuştu.

Ekonomik, mali kriz derinleştiğini, sağlıktaki krizin kış aylarıyla birlikte büyümesi riski bulunduğunu, bunların üzerine son dönemde demokrasi krizinin de eklendiğini söyleyen Erhürman, “Bizim hep birlikte elimizi taşın altına koyarak bu süreçte mümkün olduğunca bir restorasyonu gerçekleştirmemiz gerekiyor anlayışıyla yola koyulduk, tüm siyasi partileri dolaştık” dedi.

Görüştükleri siyasi partilerin ortaya koydukları ilkelerle prensipte uzlaşabileceğini söylediğini belirten Erhürman, “Önümüzdeki dönemde iktidarda da olsak muhalefette de olsak yeni kurulacak hükümet bunları hayata geçirmesi gerekliliğini ortaya koyuyor. Herkes evet dediğine göre karşı çıkılacak bir şey olamayacaktır. İlk turun sonunda bu bir kazanım olarak ortaya çıkıyor” ifadelerini kullandı.

“ERKEN SEÇİMDE HERKES HEMFİKİR… İLK TURDA HAVA OLUMLU”

Erhürman, erken seçim konusunda da herkesin hemfikir olduğunu belirtti.

İlk turun sonucunda bir erken seçim hükümeti ve belli ilkeler çerçevesinde hep birlikte çalışma anlayışının ortaya çıktığını dile getiren Erhürman, yarın akşam yeniden parti meclisinin toplanarak değerlendirme yapacağını, yeni bir yol haritası ortaya koyacağını kaydetti.

Hükümet kuramayacakları algısı varsa uzatmak ve halkın vaktini çalmak istemediklerini söyleyen Erhürman, ilk turda havanın olumlu olduğunu belirtti.