Erhürman: "İşçi iyice güvencesiz kalacak, sigortanın dengesi yine bozulacak"

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, 'sosyal sigorta primlerini ödemeyi durdurma' ve 'sivil itaatsizlik' çağrılarını işaret ederek, "İşler, 'kırk katır-kırk satır' hikayesine dönmeye başladı. Hükümet olma konusunda bir gıdım iddianız kaldıysa bugüne kadar çoktan yapmanız gereken planı yapar ve bu sorunu çözersiniz" dedi.

Erhürman'ın paylaşımı şu şekilde;

Alım gücü düştü, talep düştü, cirolar düştü, borçların vadeleri geliyor. Pandeminin başından beri söylediğimiz hep aynı. Plan yapmak ve hazırlayacağınız tüm planlarda önce istihdamı, emekçileri ve özel sektörü korumak zorundasınız! Çünkü çarşı, yani ekonomi yoksa maliye de yok. Bunu anlamak şart!. Maliye'nin zora girmesi dolayısıyla "Ankara'dan parayı en iyi biz koparırız siyaseti" gütmek işinize geliyorsa durum başka tabii!!!

Şimdi ipler kopmaya, saplar samanlar birbirine karışmaya başladı. KTEZO, Ticaret Odası ve Kıbrıs Türk İnşaat Taşeronları Birliği "sivil itaatsizlik" çağrısı yapıyor. Amaç, hükumetin ekonominin durumunu fark etmesini ve sosyal sigorta prim desteğini bir süre daha devam ettirmesini sağlamak. Örgütler istihdamı başka türlü koruyamayacaklarını, çalışanlarının maaşlarını başka türlü ödeyemeyeceklerini açıklıyorlar.

Sivil itaatsizlik her şeyden önce, "yönetimin meşruiyeti kalmadı, hatta ortada otoritesi kabul edilen bir yönetim kalmadı" demek. Ama bu sivil itaatsizlik doğrudan çalışanı vuruyor ve esnaf, işverenler çalışanın haklarını güvence altına alacak yöntemi açıklamadıkça ya da sivil itaatsizliğin yönünü işçiden maliyeye döndürmedikçe kabul edilebilir değil.

Kısacası işler "kırk katır-kırk satır" hikayesine dönmeye başladı. Ya işçi durdurulacak, kayıt dışına çıkılacak, sigortanın dengesi bozulacak; ya primler yatırılmayacak, işçi iyice güvencesiz kalacak, sigortanın dengesi yine bozulacak.

"Hükumet" olma konusunda bir gıdım iddianız kaldıysa bugüne kadar çoktan yapmanız gereken planı yapar ve bu sorunu çözersiniz. Aksi halde işsiz kalacak, kayıt dışına çıkacak işçinin de, sigortası yatırılmayacak işçinin de vebali boynunuzdadır. Sigortanın dengesinin daha da bozulmasının vebali de tabii!!!