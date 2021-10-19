Erhürman: "İstifayı bile ‘yüzlerine gözlerine’ bulaştırdılar"

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, Azınlık Hükümeti’nin istifayı bile ‘yüzüne gözüne bulaştırdığını’ vurguladı. Seçim tarihi ve hükümetin istifasının bile kurultaya endeksli olduğunu belirten CTP Lideri Tufan Erhürman, alım gücünün de her geçen gün düştüğünü belirtti.

ERHÜRMAN: KURULTAYA YÖNELİK HESAPLAR YAPILIYOR

Başbakanlık makamının maraz makamına, Cumhurbaşkanlığı makamının da kınama makamına döndüğüne dikkat çeken Erhürman, bunun dışında ise icraat olmadığını belirtti. İstifa eden Azınlık Hükümeti’nin kurultaya yönelik hesaplar yaptığını dile getiren Erhürman, “Hükümetin istifası, seçim tarihi, her şey kurultaya endeksli. Bu memlekete çektirdiğiniz yeter artık” diye konuştu. İstifayı bile ‘yüzüne gözüne bulaştıran’ bir hükümet olduğunu vurgulayan Erhürman, hükümetin istifasının bir gün sonra kabul edilmesinin tarihte görülmediğini belirtti.

“KIBRIS TÜRK HALKINA HAKARET EDİYORLAR”

Hükümetin istifa ettiğini ancak çeşitli kurumlarda münhallerin açıldığını hatırlatan Erhürman, “Kıbrıs Türk halkına hakaret ediyorlar. Sanki yemin ettiler Kıbrıs Türk halkının itibarıyla ilgili hangi kurumsal yapısı varsa taş taş üstüne bırakmayacağız diye. Sürekli Kıbrıs Türk halkına ‘siz yoksunuz’ mesajı veriliyor. Algı operasyonlarına da devam ediyorlar” dedi. Zaten özel okullardaki çocuklarla devlet okullarındaki çocuklar arasındaki eğitim eşitsizliğinin önceden de var olduğunu kaydeden Erhürman, “Bir de bunun üzerine seyreltilmiş eğitimle daha da açtılar farkı” diye konuştu.

“BU ZİHNİYETTEN KURTULMAK GEREKİYOR”

İstifa eden Azınlık Hükümeti’nin, memleketi durmadan faiz yükü altına da soktuğuna dikkat çeken Erhürman, “Sadece bugünü değil, geleceği de çalıyorlar. Bu zihniyetten kurtulmak gerekiyor. Kriz döneminde ortaya çıkar bu zihniyetler. Bu kriz döneminde hala istihdam yapıyorlar. Bu zihniyetle bu memleket nereye gidecek?” diye sordu. Ulusal Birlik Partisi’nde (UBP) şu an herhangi bir ‘muhataplık’ makamının bulunmadığını ifade eden Erhürman, en baştan beri kriz masası kurulması gerektiğini söylediklerini vurguladı.

“ALIM GÜCÜ HER GEÇEN GÜN DÜŞÜYOR”

Alım gücünün her geçen gün düştüğünü yineleyen Erhürman, “Sen, bu memleketin kaynaklarıyla bu ülkeyi kendi ayakları üzerinde durdurabilir misin? Siyaset budur. Yapmamız gereken iş uzun vadeli kalkınma eylem planını halkımızın önüne koymaktır. Bunları aylardır söylüyoruz. Bundan başka çare yoktur” dedi. Hükümete geldikleri dönem Türkiye Cumhuriyeti’nden katkı almadan bütçeyi 50 milyon TL artıyla kapattıklarını belirten Erhürman, “Şimdi ise 12’nci ve 13’üncü maaşları Türkiye’den destek gelmezse ödeyemeyeceğiz diyorlar” diye konuştu.

“BİZ KALKINMA DERDİNDEYİZ”

Erhürman sözlerine şu şekilde devam etti: “Bu ülke kendi uzun vadeli kalkınma eylem planını hazırlayacak ve bu plan doğrultusunda TC ile protokol imzalanacak. Biz kalkınma derdindeyiz.” Gelecekten çok şey kaybettiğimizi belirten Erhürman, “Her geçen gün kaybediyoruz. Çocukları bile üçe böldüler. Bunun gelecekte neye mal olacağını düşünmek bile istemiyorum. Bunu yaşıyoruz şu an” diye ekledi.