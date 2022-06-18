Erhürman: "İstikrar, müdahalelerle hallaç pamuğu edildi"

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, son dönemde yapılan müdahalelerle birlikte ülkedeki istikrarın adeta hallaç pamuğu edildiğini ve ülkede hiç kimsenin kendisini istikrar içerisinde görmediğini söyledi. Erhürman, sendikalar, sivil toplum örgütleri, meslek örgütleri ve ekonomik örgütlere başlatılan ziyaretler çerçevesinde Kıbrıs Türk Ticaret Odası’nı (KTTO) ziyaret etti. Erhürman’a ziyaretinde Genel Sekreter Erdoğan Sorakın ile MYK üyeleri ve milletvekilleri de eşlik etti. Ziyarette ülkenin içinde bulunduğu duruma dair değerlendirme yapan Erhürman, tarihin en vahim demokratik ve ekonomik yoksullaşma döneminden geçildiğine vurgu yaptı.

“HALKTA ÇOK CİDDİ DEMORALİZASYON VAR”

Kıbrıs Türk halkının yaşadığı ekonomik ve demokratik fukaralaşmadan dolayı çok ciddi bir demoralize yaşadığını ifade eden Tufan Erhürman, insanların bu krizin belli bir süre sonra sona ermeyeceğinin farkında olduğunu ve bunun da vahameti daha çok artırdığını dile getirdi. Bu durumun bir toplum için olabilecek en tehlikeli durum olduğunu kaydeden Erhürman, “Özgüvenini yitirmek ve toplumsal varoluş endişesini beraberinde getirir. Demokratik açıdan yaşadığımız fukaralık tarihin en yüksek seviyesinde. İstikrar ihtiyacı meselesinin son dönemdeki müdahalelerle hallaç pamuğu gibi atılmış olduğu ve hiç kimsenin şu anda istikrar içerisinde görmediği çok açık” dedi.

“İSTİKRARSIZLIK ÖNGÖRÜLEBİLİRLİĞİ DE ORTADAN KALDIRIYOR”

Ülkedeki istikrarsızlığın hem halka, hem de ekonomiye çok şey kaybettiğini vurgulayan Erhürman, bunun öngörülebilirliği de ortadan kaldırdığını söyledi. Böylesi bir kriz döneminde ekonominin dış kaynağa ihtiyaç duyduğunu, bu kaynağın da içeride en rasyonel şekilde kullanılması gerektiğinin altını çizen Erhürman, Türkiye ile imzalanan İktisadi ve Mali İşbirliği protokolüne değindi. Protokolde iktisadi ve mali konular dışında yer alan maddelerin daha ağır bastığı vurgusu yapan Erhürman, metnin içerisinde çok fazla yapısal reform bulunmadığını belirtti. Ekonomiyi canlandıracak, geleceğe umutla bakılmasını sağlayacak maddelerin pakette yer almadığına işaret eden Erhürman, seçimden önce söyledikleri tam gün eğitime geçilmesinin sadece eğitimde değil, ekonomide de reform yaratacağını ancak hükümetin bu önerileri dikkate almadığını kaydetti.

DENİZ: KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİN KAPATMASI VAHİM BİR DURUM OLUR

Ziyarette konuşan KTTO Başkanı Turgay Deniz de, CTP’nin Kıbrıs Türk toplumu için ne kadar değerli ve önemli olduğunun bilincinde olduklarını belirterek sözlerine başladı. Ülkedeki mevcut ekonomik krizin içerisinde nasıl çıkılacağı konusunda görüş alış verişi yapmaktan memnun olduklarını kaydeden Deniz, önce pandemi, ardından TL’nin döviz karşısında sert değer kaybı ve son olarak savaşın da etkisiyle Kıbrıs Türk halkının ağır ekonomik bedel ödediğini belirtti. Deniz, bu durumun devam etmesi halinde küçük ve orta ölçekli işletmelerin kapatma yoluna gideceğini, bunun da büyük bir işsizliği ve vahim bir durumu beraberinde getireceğini vurguladı.

CTP’Lİ VEKİLLER KTEZO, GİAD VE İŞAD’I ZİYARET ETTİ

Sendikalar, sivil toplum örgütleri, ekonomik örgütler ve meslek örgütlerine başlatılan ziyaretler çerçevesinde, CTP’li milletvekillerinden oluşan farklı heyetler Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatlar Odası (KTEZO), Genç İş Adamları Derneği (GİAD) ve Kıbrıs Türk İş İnsanları Derneği (İŞAD)’ı ziyaret ederek görüş alış verişinde bulundu. Görüşmelerde ülkenin ve Kıbrıs Türk halkının içinden geçtiği zor durum ele alınırken, bu kapsamda atılabilecek adımlar değerlendirildi.