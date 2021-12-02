Erhürman: “Kazancımız Euro üzerinden hesaplanmalı”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, ülkedeki giderlerin dövize endeksli olduğunu belirterek, gelirlerin de bir an önce Euro üzerinden hesaplanması ve insanlarım alım gücünün korunması gerektiğini vurguladı.

CTP Basın Bürosu’ndan yapılan açıklamaya göre Erhürman, bugün Mağusa’da Polis Emeklileri Derneği ile Dr. Fazıl Küçük Meslek Lisesi’ni ziyaret etti, ardından ise bazı avukatlarla bir araya gelerek görüş alış-verişinde bulundu. Erhürman’a ziyaretlerinde Mağusa İlçe Başkanı Oktay Kayalp, milletvekilleri ve ilçe yöneticileri eşlik etti.

Yaptığı ziyaretlerde Türk Lirası’nın döviz karşısında yaşadığı değer kaybı karşısında halkın alım gücünün düşmesine değinen CTP Genel Başkanı Erhürman, 23 Ocak’ta gerçekleştirilecek erken genel seçimlerin ardından Hükümette olmaları halinde, bu konuda alacakları kararları da paylaştı.

“2018’DE ALDIĞIMIZ ÖNLEMLERLE İNSANLARIN ALIM GÜCÜNÜ KORUDUK”

Türk Lirası’nın döviz karşısında günden güne değer kaybettiğini ifade eden Erhürman, evlere giren tüm ürünlerin de bu değer kaybı karşısında zamlandığını ve insanların alım gücünün gerilediğini kaydetti. Akaryakıttan tüpe, sütten ekmeğe kadar birçok temel tüketim maddesine zam geldiğini ve gelmeye de devam edeceğini söyleyen Erhürman, buna karşın hükümetin halkın alım gücünü koruyacak hiçbir adım atmadığını savundu.



2018 yılında hükümette oldukları dönemde buna benzer bir döviz krizi yaşadıklarına işaret eden Erhürman, aldıkları önlemler sayesinde insanların alım gücünü koruduklarını kaydetti.“RUMLARLA ARAMIZDAKİ MAKAS GÜNDEN GÜNE AÇILIYOR…”Erhürman, Kıbrıslı Rumların TL’nin değer kaybından dolayı kuzeyde alışveriş yaptığına dikkat çekerek, buna karşın Kıbrıslı Türklerin alım gücünün günden güne düştüğünü ve iki halk arasındaki makasın da açıldığını anlattı.CTP olarak normal muhasebenin artık Euro üzerinden hesaplanması gerektiği konusunda çalışma yaptıklarını aktaran Erhürman, “Bu, piyasada Euro’ya geçmek değil. TL ile elde ettiğimiz kazançlarımız, Euro üzerinden hesaplanmalı” dedi.Erhürman, geçtiğimiz haftalarda Meclis’te bütçe görüşmelerinin gerçekleştiğini hatırlatarak, görüşmelerin üçüncü gününde dövizin yükselmesinden dolayı rakamların anlamını kaybettiğini söyledi.Halkın zamlar karşısında ezilmemesi adına alım gücünün yükseltilmesi gerektiğini vurgulayan Erhürman, “Biz hükümetteyken bunu yaptık. Eleştirdiğimizde ‘Siz olsaydınız ne yapardınız’ diyorlar. 2018’de yaptıklarımızın daha iyilerini yapacağız” ifadelerini kullandı.