Erhürman: "Kıbrıs Türk halkı adına kritik bir dönemdeyiz, bu gidişata dur diyeceğiz”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, Kıbrıs Türk halkı adına kritik bir dönem olduğunu belirterek, gidişata dur diyeceklerini vurguladı.

CTP’den yapılan açıklamaya göre, Kanal Sim’de soruları yanıtlayan Tufan Erhürman, “CTP’nin kuruluşundan bu yana ilkeleri arasında ne varsa, her birinin tehdit ve tehlike altında olduğu bir dönemdeyiz” diye konuştu.

4 Eylül Pazar günü gerçekleştirilecek CTP’nin 28’inci Olağan Kurultayı hakkında da konuşan Tufan Erhürman, “Bu halk adına kritik bir dönemdeyiz. Bu kritik dönemde kurultayımızı gerçekleştiriyoruz. Bu kurultayda, bu gidişe dur dediğimizi de göstereceğiz. Hedefimiz CTP’nin tek başına iktidara gelmesidir. Çünkü bu yapının bizi nereye doğru taşıdığı ortada. Kurultayda bunların işaretini de vereceğiz” ifadelerini kullandı.

-“Barış için mücadeleye, çözümden sonra da devam etmemiz gerekiyor”

1 Eylül Dünya Barış Günü ile sözlerine başlayan CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, bugün dünyanın pek çok yerinde savaşlar ve çatışmaların devam ettiğini söyledi.

Dünyanın birçok yerinde insanların ölmeye devam ettiğini ifade eden Erhürman, barışın önemine işaret etti. Kıbrıs’ta barış denildiği zaman anlaşılan şeyin çözüm olduğuna dikkat çeken Erhürman, “Barış için mücadeleye, çözümden sonra da devam etmemiz gerekiyor. Biz öncelikli olarak çözümden bahsediyoruz. Bir çözümün, buradaki sıkıntıların çözülmesinde de katkısı olacaktır. Çözümün olması, pek çok sorunun çözümünün de motive edilmesi de kesin olarak görülüyor” diye konuştu.

“İki ayrı egemen devlet formülünü” eleştiren Tufan Erhürman, “Federasyonda egemenliğin nasıl bir şey olduğunu zannediyorsunuz? Federasyondaki egemenlik, paylaşılmış bir egemenliktir. Bunu bilmeyen ya da bilmezden gelen bir zihniyetle karşı karşıyayız” dedi.