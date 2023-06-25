Erhürman: Kıbrıs Türk halkı mesajı verdi, yeni dönemi başlatma iradesini ortaya koydu

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, seçim sonuçlarının ardından yaptığı açıklamada, “Kıbrıs Türk halkı mesajı çok net verdi. Kıbrıs Türk halkı yeni dönemi başlatma iradesini ortaya koydu” ifadelerini kullandı. Sami Özuslu ise yaptığı konuşmada, “İyi ki varsınız. Biz birlikte yönetirsek, üretirsek kalkınırız. Biz olacağız. Bizi çok böldüler, çok parçaladılar. Biz birlik olmayı başaracağız” dedi.

ERHÜRMAN: KIBRIS TÜRK HALKI MESAJI ÇOK NET VERDİ

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman sonuçlar sonrası yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Seçmenimiz siyasete iki mesaj birden verdi. Birinci sonuç, bugüne kadar Kıbrıs Türk halkına yaşatılanları onaylamadığını gösterdi seçmen. İkinci olarak da yeni bir dönemi başlatma iradesini ortaya koydu. Bugünkünden çok farklı dönem istiyor Kıbrıs Türk halkı. Bunu açıkça gösterdi. “Seçmenin iradesiyle oynamayın, demokrasiyle oynamayın” diye çok konuştuk. ‘Seçmenin iradesinin sandığa yansımadığı inancıyla baş başa bırakmayın’ dedik. Seçmenin demokrasi anlayışıyla oynamaya çalışan zihniyet kendini gösterdi. Buna ciddi tepki gösterdi seçmen. Bunun dikkate alınması gerekiyor. Seçim boyunca CTP olarak bu ülkeyi birlikte yönetme çağrısı yaptık. Bu ülkenin yetişmiş insan gücüyle, kurumsal yapısıyla birlikte yöneteceğiz dedik. Bu, oraya doğru attığımız ilk adımdır. Bu ilk adım atıldı ve Kıbrıs Türk halkı mesajı çok net verdi. Kıbrıs Türk halkı yeni dönemi başlatma iradesini ortaya koydu. Kurumlarımızla, örgütlerimizle, sendikalarımızla birlikte yeni dönemde bu ülkeyi birlikte yöneteceğiz. Kıbrıs Türk halkı bu ülkeyi yönetmeye ehildir. Tüm seçmenlere yürekten teşekkür ediyoruz. Yeni dönem ilk adımı atmış olduk.

ÖZUSLU: BİRLİK OLMAYI BAŞARACAĞIZ

CTP Milletvekili adayı Sami Özuslu ise konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

“Seçmenin verdiği mesajları herkesin iyi okuması lazımdır. Değişimin önünü açın mesajı aldık. Kimseyi dışlamadık. Verilen birinci mesajı yeni bir dönemi başlatın olarak okuyoruz. Katılımın oranının düşüklüğü de iyice araştırılması gereken analize muhtaç bir sonuçtur. Oy veren, vermeyen herkese teşekkür ediyorum. Bugünden itibaren siyasette bütün hesaplar yeniden yapılacak. Kartlar yeniden dağıtılacak. İyi ki varsınız. Biz birlikte yönetirsek, üretirsek kalkınırız. Biz olacağız. Bizi çok böldüler, çok parçaladılar. Biz birlik olmayı başaracağız.”