Erhürman: Kıbrıs Türk halkı mesajı verdi, yeni dönemi başlatma iradesini ortaya koydu

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, seçim sonuçlarının ardından yaptığı açıklamada, “Kıbrıs Türk halkı mesajı çok net verdi. Kıbrıs Türk halkı yeni dönemi başlatma iradesini ortaya koydu” ifadelerini kullandı. Sami Özuslu ise yaptığı konuşmada, “İyi ki varsınız. Biz birlikte yönetirsek, üretirsek kalkınırız. Biz olacağız. Bizi çok böldüler, çok parçaladılar. Biz birlik olmayı başaracağız” dedi.
ERHÜRMAN: KIBRIS TÜRK HALKI MESAJI ÇOK NET VERDİ
CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman sonuçlar sonrası yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
ÖZUSLU: BİRLİK OLMAYI BAŞARACAĞIZ
CTP Milletvekili adayı Sami Özuslu ise konuşmasında şu ifadelere yer verdi:
“Seçmenin verdiği mesajları herkesin iyi okuması lazımdır. Değişimin önünü açın mesajı aldık. Kimseyi dışlamadık. Verilen birinci mesajı yeni bir dönemi başlatın olarak okuyoruz. Katılımın oranının düşüklüğü de iyice araştırılması gereken analize muhtaç bir sonuçtur. Oy veren, vermeyen herkese teşekkür ediyorum. Bugünden itibaren siyasette bütün hesaplar yeniden yapılacak. Kartlar yeniden dağıtılacak. İyi ki varsınız. Biz birlikte yönetirsek, üretirsek kalkınırız. Biz olacağız. Bizi çok böldüler, çok parçaladılar. Biz birlik olmayı başaracağız.”