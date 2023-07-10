Erhürman: Kıbrıs Türk halkının yoksullaşması, "yok"laşması kaderimiz falan değil

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, "Sosyal, ekonomik, kültürel kalkınma planını da, planda belirlenecek nüfus politikasını da, stabil para birimine endeksli muhasebe sistemini de, kamu okullarında tam gün eğitimi de bıkmadan usanmadan gündemde tutmayı sürdüreceğiz" dedi ve "Kıbrıs Türk halkının yoksullaşması, "yok"laşması kaderimiz falan değildir" ifadesini kullandı.

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yaptı.

CTP Lideri Erhürman, “Evlere şenlik, dünyanın başka bir ülkesinde örneği var mıdır bilemediğim bir piyasa oluştu! Kıbrıslı Rumlar burada daha ucuz olduğu için mal ve hizmet alımlarının önemli bir kısmını buradan yapıyorlar. Burada ev kiralamak için uğraştıkları güneydeki basına da yansıyor” açıklamasını yaptı.

Erhürman, “Kıbrıslı Türkler buralarda konut almakta güçlük çekiyorlar çünkü konutlara talip olan çok sayıda yabancı var. Piyasada talebi onlar belirliyorlar. Kiralık evlerde de hem yabancılar hem Rumlar belirleyici duruma geldi” ifadelerini kullandı, şöyle devam etti:

“KKTC vatandaşları eğitim ve sağlık alanında kamudan hizmet almak konusunda yabancıların talep yoğunluğu çerçevesinde artan oranda özele yönelme eğiliminde. Ama özelde ücretler, fiyatlar düşen alım gücü karşısında ödenemez noktalara yaklaşıyor.”

"PLANSIZ, PROGRAMSIZ, HESAPSIZ, KİTAPSIZ 'YOL'A DEVAM EDİYORUZ"

“Yollarımız, kanalizasyon sistemimiz, genelde alt yapımız ülkedeki nüfus yoğunluğunu kaldıracak düzeyde değil” diyen Erhürman, suç çeşitliliği, suç oranları ve hapishanede üçüncü ülke yurttaşlarının sayısının hızla arttığına dikkat çekti.

Erhürman, “Ama biz plansız, programsız, hesapsız, kitapsız "yol"a devam ediyoruz. Ülkede, piyasada her gün biraz daha kayboluyoruz. Yalnızca yoksullaşmıyoruz, aynı zamanda "yok"laşıyoruz” dedi.

"KIBRIS TÜRK HALKININ YOKSULLAŞMASI, "YOK"LAŞMASI KADERİMİZ FALAN DEĞİL"

Erhürman, açıklamasının devamında ise şunları kaydetti:

“Onun içindir ki, aylardır yaptığımız gibi, sosyal, ekonomik, kültürel kalkınma planını da, planda belirlenecek nüfus politikasını da, stabil para birimine endeksli muhasebe sistemini de, kamu okullarında tam gün eğitimi de bıkmadan usanmadan gündemde tutmayı sürdüreceğiz. Birileri "sandalye oyunu"na devam edecek, birileri gündem saptırmaya çalışacak, üç beş oy hesabı yapacak, biz oyuna gelmeyeceğiz. Kıbrıs Türk halkının yoksullaşması, "yok"laşması kaderimiz falan değildir. Buna dur diyecek, ülkeyi birlikte yöneteceğiz..."