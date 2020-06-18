Erhürman: "Kötü senaryolara hazırlıklı olmamız gerekiyor"

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ni ziyaret ederek Başhekim Dr. Adil Özyılkan yanı sıra Başhemşirelik ve Hastane İdare Amirliği yetkilileri ile görüştü. Erhürman, geride bıraktığımız yeni tip koronavirüs (COVID-19) pandemisi sürecinde göstermiş oldukları özverili ve başarılı çalışmalardan dolayı Özyılkan nezdinde hekim, hemşire ve tüm hastane çalışanlarına teşekkür plaketi takdim etti. Erhürman’a ziyaretinde Kadın Örgütü Genel Başkanı ve Lefkoşa milletvekili Dr. Sıla Usar İncirli, Girne milletvekili Fazilet Özdenefe ve eski Sağlık Bakanı Dr. Filiz Besim eşlik etti. Bütün dünyada beklenmedik bir şekilde ortaya çıkan ve ülkeleri sağlık, ekonomik ve sosyal açılardan tehdit altında tutan salgın karşısında sağlık çalışanlarının gösterdiği çaba ve özveri ile ulaşılan noktanın halkta bir güven yarattığını belirten Erhürman, “Sağlık çalışanlarımız sayesinde biz bu işi yapabiliriz duygusunu yaşadığımız bir dönem oldu. O yüzden yürekten bir teşekkürü sizlere sunmak istedik. Bizi gururlandırdınız” dedi.

“PANDEMİ HASTANESİ KURULMADIKÇA, EKSİKLİKLERİMİZ GİDERİLMİŞ OLMAZ”

Erhürman açıklamalarına şu şekilde devam etti: “1 Temmuz itibariyle yeni bir safhaya geçilmesi planlanıyor. Sıfır vaka yaklaşımından, mümkün olan minimum vaka yaklaşımına bir tür geçiş evresine giriyoruz. Bizden önce dünyanın birçok ülkesi bu süreçten ya geçti, ya da zaten hep öyle devam etti. Yeni evreye ilişkin bir hazır olma ihtiyacı var. Şu ana kadar bu hazırlık ihtiyacı giderildi mi? Bizim cevabımız hayır. Bir pandemi hastanesi kurulmadıkça, eksikliklerimizi tam olarak giderdiğimizi iddia etmemiz mümkün olmayacak. O da belli ki, 1 Temmuz’a kadar mümkün olmayacak.”

“ACİL DURUM PLANI YOK”

“Biz pandemi hastanesi konusundaki ısrarımıza devam edeceğiz. Parti olarak duruşumuz yeni vakaların belirmesi halinde Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nin yeniden bir taşınma sürecine girmemesi yönündedir. Geçtiğimiz süreçte Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nin yaşadığı topyekun iki taşınmanın hastalar ve çalışanlar açısından sağlık hizmetlerinde yol açtığı zorlukların farkındayız. Öyle bir duraktayız ki, 14 gün sonra yeni bir safhaya geçiyoruz. İyi senaryoya göre yeni safhada fazla sayıda yeni vaka görülmemesidir. Ama bizim kötü senaryoya da hazırlıklı olmamız lazım. Fazla sayıda vaka görülmesi halinde sağlık sistemimizin ihtiyaç olan hizmetleri karşılayabilme becerisini gösterebilmesi gerekiyor. Halkın sağlığını koruyabilen, tedavi ve rehabilite etme kapasitesine sahip, alt yapısı ve yeterli sayıda sağlık çalışanı ile birlikte güçlü bir sağlık sistemine sahip olmak içinde bulunduğumuz koşullarda bizim için yaşamsaldır. Bu sürecin sonunda tek pişmanlığımız gereğinden fazla tedbir almış olmak olsun ama başka pişmanlığımız olmasın. Acil durum planı yapılmasının gerekliliğini ısrarla ifade ediyoruz, soruyoruz. Bugüne kadar hükumetin acil durum planına ilişkin bir çalışma içinde olduklarına dair bir yanıt almadığımızı üzülerek belirtmek isterim.”