Erhürman: Laubaliliğin yanına cüret de eklendi

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, yeni turizm yatırımları için alçak orman arazilerinin tespit edilmesine tepki gösterdi; “Laubaliliğin yanına cüret de eklendi” ifadelerini kullandı.

Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, yeni turizm yatırımları için alçak orman arazilerinin tespit edildiğini açıklaması, tepkileri de beraberinde getirdi.

Konuyla ilgili kişisel sosyal medya hesabından açıklama yapan Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, “Kim tespit etti? Nasıl tespit etti? Nereyi tespit etti? Orman Dairesi'nin, orman mühendislerinin, uzmanların nereden bahsedildiğinden haberi var mı? Hükümetin haberi var mı” şeklinde sorular yöneltti.

Laubaliliğin yanına cüretin de eklendiğini belirten Erhürman, “Derhal ne demeye, ne yapmaya çalıştığınızı açıklayın. Bu şimdilik yalnızca bir uyarıdır” dedi.