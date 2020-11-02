Erhürman: "Maraş konusunda yaşananlar akıllara durgunluk verici"

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman Mecliste Cumhurbaşkanlığı’ndaki toplantıya değinerek başladığı konuşmasında, çözüm önerilerinden önce sorunun ortaya çıkışına bakmak gerektiğini dile getirdi ve “Cumhurbaşkanı Ersin Tatar başbakan olduğu dönemde vekalet bırakmış olsaydı, bu sorunların hiç biriyle karşılaşılmış olmayacaktı” dedi.

“Asil yoksa, vekil yoktur” prensibinin emsallere bakılarak çözülebileceğini dile getiren Erhürman, bu konularla ilgili daha önce uyarılarda bulunduklarını kaydetti.

Erhürman, muhalefet partileri olarak komitelerdeki bütçe tartışmaları süresinin olabildiğince kısıtlanması ve bütçenin olabildiğince hızlı geçmesi konusunda bir taahhütte bulunduklarını dile getirdi.

Bütçe için şu anki öngörünün 900 milyon TL olduğunu dile getiren Erhürman, bu bütçeye özel sektör nasıl ayakta kalır ve işsizlik nasıl olabildiğince en aza indirilir gözüyle bakacaklarını anlattı.

Maraş konusunda yaşananları akıllara durgunluk verici olarak tanımlayan Erhürman, bu konuda bilgi istedikleri devlet yetkililerinin de yaşananlar konusunda bilgi sahibi olmadığını belirtti.

Erhürman, bu konudaki bilgi eksikliğinin “Maraş sizi ilgilendirmez” anlamına mı geldiğini sordu.