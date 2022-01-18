Erhürman: “Memleketin yetişmiş insan potansiyeli, bu ülkeyi yönetmeye yeter”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, “Bütün kaynakları doğru kullanmak için birlikte karar vereceğimiz bir dönem olacak” dedi.

Erhürman, memleketin yetişmiş insan potansiyelinin de, yetişmiş kurumsal yapısının da bu ülkeyi yönetmeye yettiğine işaret ederek, hükümetin krize odaklanmak yerine, başka şeylere odaklandığını savunarak, sil baştan başlanılması gereken bir döneme gelindiğini vurguladı.

CTP’den verilen bilgiye göre, CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, Kuzey Kıbrıs Bankalar Birliği’ni ziyaret etti.

Erhürman’a bazı milletvekili adayları da eşlik etti. Ziyaret sırasında Kuzey Kıbrıs Bankalar Birliği Başkanı Olgun Önal ve yönetim kurulu üyeleri de hazır bulundu.

ERHÜRMAN

Ziyaret sırasında söz alan CTP Lideri Tufan Erhürman, memleketi zor bir yıl beklediğini söyledi.

Krizin üstüne kriz eklendiğine işaret eden Erhürman, önümüzdeki dönemde birçok şeye sil baştan başlanması gerektiğini kaydetti.

İçinde bulunulan dönemin, katılımcılık anlayışıyla yönetilmesi gereken bir dönem olduğunu anlatan Erhürman, uzun vadeli ekonomik, sosyal ve kültürel eylem planını Meclis’ten geçirme hedefinde olduklarını vurguladı.

Tufan Erhürman, “Ne zaman maliye sıkışsa, elini vatandaşın da işletmelerin de cebine uzatan bir yapı var” dedi.

Vergilendirilmemiş gelirleri vergilendireceklerine dikkat çeken Erhürman, vergi oranlarını da düşürme politikasını ortaya koyduklarını ifade etti.

Sigortaların “inanılmaz” bir duruma getirildiğini vurgulayan Erhürman, 30 bin kişinin sigortalardan çıktığını kaydetti.

Bu bütçeyle ülkeyi yönetebilmenin imkansız olduğuna dikkat çeken Erhürman, “Hemen arkasından da önümüze bir plan koymamız lazım. Ortak akla ihtiyacımız vardır. Biz samimi olarak bu süreçten endişeliyiz” dedi.

Erhürman, şöyle konuştu:

“Bütün kaynakları doğru kullanmak için birlikte karar vereceğimiz bir dönem olacak. Memleketin yetişmiş insan potansiyeli, yetişmiş kurumsal yapısı da bu ülkeyi yönetmeye yeter” dedi.