Erhürman, oyunu kullandı

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turu için bugün Gönyeli İlkokulu’nda 65 numaralı sandıkta oyunu kullandı.

CTP’den yapılan yazılı açıklamaya göre, Erhürman’a oy verme işlemi esnasında eşi, parti yöneticileri, Gençlik Örgütü üyeleri ve Gönyeli Belediye Başkanı Ahmet Benli eşlik etti.