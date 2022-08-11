Erhürman: “Parmak hesabıyla yerel yönetimleri kaosa sürüklemek istiyorlar… Buna izin vermeyeceğiz”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, “Ülkedeki kaosa yerel yönetimlerle ilgili kaos da eklenecek gibi görünüyor... Parmak hesabıyla yerel yönetimleri kaosa sürüklemek istiyorlar… Buna izin vermeyeceğiz” dedi.

Erhürman, “Yerel Yönetimler Reformu” ile ilgili son gelişmeler hakkında bu sabah Cumhuriyet Meclisi Mavi Salonu’nda basın toplantısı düzenledi.

CTP’nin yerel yönetimlerde reform istediğini, bunun bir fırsat olması için çaba gösterdiğini, ortaya bir model koyduğunu ifade ederek, ad-hoc komitede görüşülen düzenlemenin UBP’nin çoğunluğunun olduğu İdari Komiteye çekildiğini söyleyen Erhürman,

“Dert siyasidir…” dedi.

Erhürman, bugünkü komite toplantısına katılacaklarını, UBP’yi yeniden akıl yoluna çağıracaklarını ifade ederek, belediyelerin sayısının azaltılmasının reform olmayacağını belirtti.