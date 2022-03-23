Erhürman: "Saldım çayıra Mevlam kayıra"

Erhürman: "Saldım çayıra Mevlam kayıra"
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Cumyhuriyetçi Tğrk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman sosyal medya hesabı üzerinden paylaşım yaparak benzin fiyatlarının sürekli artmasını eleştirdi. 

Erhürman'ın açıklaması şu şekilde:

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Benzinciler Birliği: "Son altı aydır her fiyat değişiminde bu yaşanıyor". Yani iddia, akaryakıtın pahalı olacağı bilindiği için tedarikçi zammı bekliyor... Tedarikçi: "Gemi fırtına nedeniyle gecikti. O nedenle yeterli akaryakıtı tedarik edemedik". Kuyruklarda beklemek zorunda kalan yurttaş: "Paramızla rezil oluyoruz"...

Hükumet: Tıs yok! Ne bir açıklama, ne yorum! Yöneten de yok, yönetmeye niyeti olan da! Saldım çayıra Mevlam kayıra!

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