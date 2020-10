Erhürman, seçim sonuçlarını yorumladı

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Tufan Erhürman, “İkinci tura çıkan iki adayı şimdiden tebrik ediyorum. Seçime beklediğimiz katılım gerçekleşmedi. Ancak sonuç itibarıyla Kıbrıs Türk halkı iradesini ortaya koydu. CTP Kıbrıs Türk halkının ortaya koyduğu iradeye her zamanki gibi saygılıdır” dedi.

Erhürman, “Seçimin değerlendirmesi de öz eleştirisi de muhtemelen Salı günü toplanacak Parti Meclisinde yapılacak. İkinci turda ne yapılacağının kararını da Parti Meclisi verecek” açıklamasında da bulundu.

CTP Cumhurbaşkanı Adayı Tufan Erhürman, seçim sonuçlarını Parti Genel Merkezi’nde izledi. Erhürman’a eşi Nilden Erhürman da eşlik etti.

Sandıkların açıldığı saat 18.00 itibarıyla CTP Genel Merkezi hareketlense de burada daha ziyade sakin bir hava hakim oldu. Partinin bahçesine sonuçların takip edilebileceği dev sine-vizyon da kuruldu.

“HALKIMIZIN BÖLÜNMESİNE MÜSAADE ETMEYECEĞİZ” VURGUSU

Genel Merkeze 17.30 sıralarında gelen Erhürman, basının karşısına 20.30 sıralarında, partililerin alkışlarıyla, “Birlik mücadele dayanışma” sloganlarıyla çıktı. Tufan Erhürman, açıklamasında, “Halkımızın bölünmesine, parçalanmasına, ayrışmasına müsaade etmeyeceğiz. Halkı bütünleştirmek için elimizden gelen çabayı göstereceğiz” vurgusunda bulundu.

BAZI PARTİLİLER GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Açıklaması sırasında Tufan Erhürman’a CTP Genel Sekreteri Erdoğan Sorakın, CTP milletvekilleri ve partinin diğer yetkili isimleri de eşlik etti. Bazı partililerin, Tufan Erhürman’ın açıklaması sonrasında gözyaşlarını tutamadığı gözlemlendi.

“SEÇİME BEKLEDİĞİMİZ KATILIM GERÇEKLEŞMEDİ”

Tufan Erhürman, “İkinci tura çıkan iki adayı şimdiden tebrik ediyorum. Seçime beklediğimiz katılım gerçekleşmedi. Ancak sonuç itibarıyla Kıbrıs Türk halkı iradesini ortaya koydu. Kıbrıs Türk halkı kendi kararını kendi veren bir halktır. CTP Kıbrıs Türk halkının ortaya koyduğu iradeye her zamanki gibi saygılıdır. Biz demokrasiye inanan, bağlı olan bir partiyiz” dedi.

“İÇERİDE DE DIŞARIDA DA BÜYÜK SORUNLARLA KARŞI KARŞIYAYIZ”

Tufan Erhürman, şöyle devam etti:

“CTP, aslında bunu seçim öncesinde de anlattı. Önümüzdeki 5 yıllık sürecin zorlu bir süreç olduğunu farkındayız. İçeride de dışarıda da büyük sorunlarla karşı karşıyayız. Parti olarak bu sorunlar karşısında halkımızı koruma çabamıza, sorumlulukla, ciddiyetle devam edeceğiz. Bu dönemde, halkımızın bölünmesine, parçalanmasına, ayrışmasına müsaade etmeyeceğiz. Halkı bütünleştirmek için elimizden gelen çabayı göstereceğiz.”

“PARTİ MECLİSİ MUHTEMELEN SALI GÜNÜ TOPLANACAK”

CTP’nin 50 yaşında, demokrasinin işlediği, kurumsal bir parti olduğunu kaydeden Erhürman, muhtemelen Parti Meclisi’nin Salı günü toplanacağını söyledi.

Erhürman, “Seçimin değerlendirmesi de öz eleştirisi de Parti Meclisinde yapılacak. İkinci turda ne yapılacağının kararını da Parti Meclisi verecek” dedi.

“BURASI MÜCADELEMİZDE SADECE BİR DURAK. ÖNÜMÜZDE ÇOK DURAKLAR VAR”

CTP’nin bu yolu yürümeye devam edeceğini, her şeyin Kıbrıs Türk halkı için olduğunu kaydeden Tufan Erhürman, “Böyle seçim sonuçlarını çok gördük. Çok başarılı seçim sonuçları gördük. Burası mücadelemizde sadece bir durak. Önümüzde çok duraklar var” şeklinde konuştu.