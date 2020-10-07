Erhürman: "Seçime beş gün kala, doğrudan doğruya seçime yönelik bir müdahale"

Ana muhalefet Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Tufan Erhürman, "Seçime beş gün kala, ülkenin kurumları devre dışı bırakılarak ve Yüksek Seçim Kurulu kararları görmezden gelinerek yapılanların doğrudan doğruya seçime yönelik bir müdahale olduğu ve bunun ülkemiz demokrasisi açısından kabul edilemeyeceği açıktır" dedi.

Erhürman, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Kıbrıs Türk halkının iradesine bir kez daha sahip çıkacağından zerre kuşkuları olmadığını kaydetti.

Tufan Erhürman, halkın ciddi bir güvensizliğe, ayrışmaya ve gerilime sürüklendiğini, buna asla izin vermeyeceklerini, halkın bütünlüğünü koruma çabasından hiçbir biçimde vazgeçmeyeceklerini belirtti.

Erhürman, "Kıbrıs Türk halkının ne istediği açıktır. Halkımız sorun değil, çözüm beklemektedir. Sorunlarımızın çözümünün zemini uluslararası hukuktur. Haklarımızı ve çıkarlarımızı bu zeminde korumaya devam edeceğiz" dedi.

Kıbrıs sorununun kapsamlı çözümü hedefinden, çözüm iradelerinden ve tabi tutuldukları izolasyon ve sınırlamaların bu irade çerçevesinde kaldırılması taleplerinden vazgeçmeyeceklerini vurgulayan Tufan Erhürman, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Kararlıyız. İrade bizleriz. Ülkemizi demokrasi, hukuk devleti ve dünya değerleri temelinde bir geleceğe taşıyacağız. Diyalogdan, uzlaşıdan ve doğrusundan vazgeçmeyeceğiz. Şimdi söz halkımızındır. Hep birlikte sandığa gideceğiz, irademize sahip çıkacağız, birlikte başaracağız ve geleceği birlikte kuracağız. İrade bizim; biz karar vereceğiz, biz yöneteceğiz."