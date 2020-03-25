Erhürman: "Sınırlı kaynakları adil biçimde paylaşmak zorundayız"

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, ekonomik tedbirlerin ertelendiğine yönelik haberlerin çıkması üzerine

açıklama yaptı.

Erhürman, “Ortada bir kriz var ve bu krizi bir

merkezden yönetmek, olanaklarımızı şeffaf bir biçimde ortaya koymak, sınırlı kaynakları adil ve doğru biçimde paylaşmak zorundayız” dedi.

İşte Erhürman’ın açıklaması:

Ekonomik tedbirlerle ilgili açıklamanın yarına ertelendiği haberleri geliyor. Bu konuda özel sektörde de kamuda da tedirginlik yaşanıyor. Elbette zor bir dönemdeyiz ve karar

üretilmesi kolay değil. Pazar günü Başbakanlık’ta yapılan toplantıda, nerelere ne kadar harcama yapmayı planladığımıza ve kaynaklarımızın ne olduğuna ilişkin taslak ortaya

çıktıktan sonra yeniden bir araya gelmek suretiyle birlikte karar verip, siyasi sorumluluğu da paylaşmaya hazır olduğumuzu söylemiştik. Ortada bir kriz var ve bu krizi bir