Erhürman, siyasi partilerle paylaştığı asgari hedefleri açıkladı

Cumhurbaşkanı’nın hükümeti kurma görevini verdiği ana muhalefet CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, siyasi partilerle paylaştığı asgari hedefleri yedi maddede açıkladı.

Erhürman, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, yedi maddeyi şöyle sıraladı:

“1. Pandemiyle mücadele eylem planı, Cumhuriyet Meclisi’nde yer alan tüm siyasal partilerin, sağlık alanındaki paydaşların ve uzmanların katılımıyla oluşturulacak kriz masasının önerileri ışığında, dünyadaki (özellikle aşıyla ilgili) son gelişmeler ve uygulamalar dikkate alınarak hazırlanacaktır.

2. Cumhuriyet Meclisi’nde yer alan tüm siyasal partilerin, emek ve iş dünyası örgütlerinin katılacağı bir kriz masası oluşturulacak ve düzenli biçimde toplanacak olan masa, ekonomik ve sosyal konularda hükumete danışma görüşleri sunacaktır.

Kriz masasının görüşleri de dikkate alınarak, hiç gecikmeksizin, turizm, yükseköğretim ve inşaat başta olmak üzere kritik sektörler için, bu sektörlerin krizden çıkış stratejisini belirleyen, ekonominin kendi ayakları üzerinde durması hedefine bağlı, 2021 yılı eylem planı hazırlanacak ve yürürlüğe koyulacaktır.

3. Yüksek Seçim Kurulu’nun öngörüleri de dikkate alınarak Seçim Yasası’nda gerekli değişiklikler yapılacaktır.

4. Kamuya her türlü istihdamda münhali ve fırsat eşitliğini koşul kabul edecek yasal değişiklikler yapılacaktır.

5. Kamuda, müdür mevkiinde üçlü kararname kaldırılacak, müsteşarlık mevkii için “siyasi müsteşar”- “idari müsteşar” ayrımı değerlendirilecektir.

6. Vatandaşlık ve beyaz kimlik ile ilgili düzenlemeler yapılacak ve bu konular hükumetin takdir yetkisi alanından çıkarılmak suretiyle ülke koşullarına uygun objektif kriterlere bağlanacaktır.

7. Hükümetin kurulmasından itibaren ilk bir hafta içinde ülkenin mali durumu şeffaf biçimde kamuoyu ile paylaşılacaktır.”