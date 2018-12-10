Erhürman: "Sorumluları bulup gerekeni yapacağız"



Başbakan Tufan Erhürman da, geçmişte yaşanan kazanın ardından yaptığı açıklamalarda bir an önce bilirkişi raporunun kamuoyuyla paylaşılmasını talep ettiğini söyleyerek, şimdi de sürekli olarak sadece Ciklos’ta değil tüm bölgelerde yaşananların sebeplerinin bilimsel raporla ortaya konmasının gerekliliğini yinelediğini hatırlattı.

“RAPORLAR KAMUOYUYLA PAYLAŞILACAK”

Erhürman, KTMMOB ve Ulaştırma Bakanlığı raporlarının hazırlanmasının ardından kamuoyuyla paylaşılacağını, hata ihmal varsa, kimlerin bunların altında imzası varsa bunların açık bir şekilde ortaya konulacağını kaydetti.

Bilimsel çalışmaların yürütmenin dahil olmadığı alanlarda hazırlanmasının daha sağlıklı olacağına inandıklarını belirten Erhürman, çıkacak bilimsel rapor üzerinde detaylı tartışmalar yapılıp kararlar alınabileceğini ifade etti. Erhürman, “Bu defa sonuna kadar hep birlikte gideceğiz, sorumluları bulup gerekeni yapacağız” dedi.

Erhürman, bu raporun konunun unutulup unutturulmasına engel olacağına inandığını ve hayatını kaybedenlerin haricinde zarar gören kişilerin de bu çalışmayı hak ettiğini söyledi.

Başbakan Erhürman, raporların bir hafta- on gün içinde tamamlanacağını belirtti.