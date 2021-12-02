Erhürman: "Sorunları CTP hükümeti çözecek"

Erhürman: "Sorunları CTP hükümeti çözecek"
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Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, yaşanan sorunları ancak memleketin gailesini çeken bir CTP hükümetinin çözeceğini vurguladı.
 

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CTP Basın Bürosu’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, ülkenin kırılma noktasında olduğunu belirten  Erhürman, ileriki seçimlerin çok kritik olduğunu belirtti.

Lefkoşa’da bazı işletmeleri ziyaret eden Tufan Erhürman, özel sektörü destekleyen politikalarla ekonomik döngünün korunabileceğine dikkat çekti. 

Erhürman, yerli üretime desteğin önemine dikkat çektiği ziyaretlerinde, “UBP hükümetlerine rağmen ayakta kalmayı başarabilen işletmeleri” kutladı.
 
CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman’a ziyaretlerinde  eski Sağlık  Bakanı Filiz Besim de eşlik etti. 

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