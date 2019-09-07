Erhürman: "Sürecin sonuç odaklı olması ve ucu açık olmaması gerekir"

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın, Kıbrıs müzakereleri konusunda Cumhuriyet Meclisi’nde temsil edilen hükümet ve muhalefet partilerinin genel başkanları ile yaptığı toplantı sona erdi.

Yaklaşık bir buçuk saat süren toplantı sonunda siyasi pati başkanları açıklamalarda bulundu.

Anamuhalefet Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, CTP olarak sürekli yeni bir sürecin başlayabilmesi için biri esasa dair, diğeri de yönteme dair olmak üzere iki konunun halledilmesinin sürecin başarıya ulaşması açısından önemli olduğuna inandıklarını söyledi.

Esasa dair meselenin yani siyasi eşitlik tartışmasının bir an önce ortadan kalkması gerektiğini kaydeden Erhürman, “Herkesin bildiği BM Güvenlik Konseyi’nin son kararında da gerekli atıflar yapılarak, siyasi eşitliğin bir kez daha altı çizildi. Erhürman, siyasi eşitliğin, etkili katılım içermesi gerektiğine atıflar yapılarak, altı çizilen unsur olarak oraya çıktığını söyledi.

Yönteme dair ise iki noktanın altını çizdiklerini dile getiren Erhürman, sürecin sonuç odaklı olması ve ucu açık olmaması gerektiğini kaydetti.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın da kendilerine aktardıklarından, kendisinin de bu iki nokta üzerinde durduğunu anlamış olduklarını dile getiren Erhürman, bu süreçte referans şartları veya kavramlarının bu noktaları içerecek şekilde oluşmadığını, bunun üzerindeki çalışmanın devam ettiğini kaydetti.

“Sayın Cumhurbaşkanı Akıncı da kararlıkla bu noktaların altını çiziyor. Dolayısıyla Sayın Cumhurbaşkanı’nın bu noktalar üzerinden yürüttüğü referans şartlarını belli bir sonuca bağlamak ve gerçekten sonuç odaklı ucu açık olmayan ve siyasi eşitliği tartışma konusu yapmayan bir sürecin başlamasına yönelik çabasını biz destekliyoruz” şeklinde konuşan Erhürman, bu çabanın kendilerini bir sonuca götürüp götürmeyeceğini de hep birlikte göreceklerini söyledi.