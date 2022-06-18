Erhürman: "Tam gün eğitime geçmek hem ekonomi, hem eğitim açısından avantaj olacak"

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, tam gün eğitime geçilmesinin hem ekonomiye hem de eğitime büyük avantaj sağlayacağını belirtti.

Erhürman ve beraberindeki heyet Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) ile Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası’nı (KTÖS) ziyaret etti.

CTP'den verilen bilgiye göre, Erhürman’a ziyaretlerinde Genel Sekreter Erdoğan Sorakın ile milletvekilleri ve MYK üyeleri de yer aldı.

Ülkenin çok ciddi ekonomik ve demokratik fukaralaşma döneminde olduğunu ifade eden Erhürman, toplumun varoluş kaygısı içerisine düşürüldüğünü söyledi. Maliye’nin gelirlerinde TL bazında çok ciddi bir artış olduğunu, ancak hükümetin ek bütçede bu artışı gizlemeye çalıştığını dile getiren Erhürman, bu rakamın 3 milyar TL olduğunu belirtti bu rakamın belediyeler, yoksul kesim ve üreticiler açısından büyük bir rakam olduğunu kaydeden Erhürman, hükümetin “Maliyede para yok” algısı yaratmaya çalıştığını belirtti.

-“GYÖ'ler gündemlerinde bile değil”

Ülkenin ekonomik olarak içinden geçtiği sıkışık dönemde turizmden ticarete kadar pek çok açıdan insanları nönünü açabilecek olan Güven Yaratıcı Önlemlerin, ülkeyi yönettiğini iddia edenlerin gündeminde olmadığını urgulayan Erhürman, “Oysa bu açılımların bu ülke ve halkta kalkınma açısından yaratacakları ortada. Kıbrıs sorununun çözümünün aslında ekonomi konusunda yaratabileceği açılım hepimizin bilgisinde olmasına rağmen yine kılını kıpırdatmayan bir yapıyla karşı karşıyayız. Daha fazla kapı açılmasının ekonomiye katkısı ortadayken bununla ilgili de harekete geçmediler. TL’nin değer kaybından dolayı yüzde 98 enflasyon yaşıyoruz. TC’de bile enflasyon bile resmi rakamlarla 73’teyken CTP’nin gündeme getirdiği Euroya geçme meselesini hâlâ görmezden gelen bir yapıyla karşı karşıyayız” dedi.

-"Özel okulların ücreti belli bir noktanın da ötesine geçti"

Eğitim alanına dair görüşlerini paylaşan Erhürman, özel okulların ücretlerinin belli bir noktanın da ötesine geçtiğini ve ailelerin bütçesini çok zorlamaya başladığını belirtti. CTP’nin gündeme getirdiği tam gün eğitim sisteminin planlı bir şekilde yıllara yayılarak, doğru altyapı oluşturularak hayata geçirilmesinin sadece eğitimde değil, ekonomide de reform anlamına geleceğini işaret eden Erhürman, ailelerin çocuklarını özel okullardan alıp devlet okullarına vermeye başladığını, bunun da kamu okullarında çok ciddi bir yük yaratabileceği riski olduğunu dile getirdi.

Erhürman, “Tam gün eğitime geçme çabasına başlamazsak, kadınların ekonomiden çekilmesi gündeme gelecek çünkü öğleden sonra çocuklarının yanında kalacaklar veya etüd, özel ders gibi şeylerle gene aynı ekonomik sıkıntıya düşecekler. Bunlar bizim geleceğimize mal oluyor. Hem bugünümüzü hem geleceğimizi çalıyor ve insanlarımızda umutsuzluk yaratmaya çalışıyorlar”