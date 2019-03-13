Erhürman, TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ı Karşıladı

Başbakan Tufan Erhürman, eski Başbakan ve Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanlarından İrsen Küçük’ün cenaze töreni için bu sabah KKTC’ye gelen Türkiye Cumhuriyeti (TC) Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ı Ercan Havalimanı’nda karşıladı. Başbakan Erhürman’ın yanısıra Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Lefke Milletvekili Salahi Şahiner, Halkın Partisi (HP) İskele Milletvekili Mesut Genç, Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı (KTBK) Tümgeneral Yılmaz Yıldırım, Güvenlik Kuvvetleri (GKK) Komutanı Tuğgeneral Tevfik Algan da Ercan Havalimanı’nda karşılama sırasında hazır bulundu. Başbakan Erhürman ve Oktay, KKTC’de merhum İrsen Küçük için Cumhuriyet Meclisi’nde düzenlenecek Devlet Töreni’ne, ardından da Selimiye Cami’ndeki cenaze törenine katılacak. Oktay, Küçük ailesine taziye ziyaretinde de bulunacak. Fuat Oktay, akşam saatlerinde KKTC’den ayrılacak.