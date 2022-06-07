Erhürman: "Tehditlere pabuç bırakacak değiliz. Herkes haddini bilsin”

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın bir internet gazetesinde yayımlanan açıklamasıyla kendisine tehdit savurduğunu öne sürerek Polis Genel Müdürlüğü’ne çağrıda bulundu.

Erhürman, Cumhurbaşkanı Tatar’ı ya yazılanların kendi ifadesi olmadığını açıklamasını ya da istifa etmesini istedi. Erhürman, "Tehditlere pabuç bırakaca değiliz, herkes haddini bilsin" dedi.

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda güncel konuşmalar öncesinde sunuşlar yapıldı ve iç tüzüğün 62’nci maddesi tahtında CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman söz aldı.

-Töre’den mikrofonlarla ilgili açıklama: “Aynı anda sadece 5 mikrofon çalışabilir”

Toplantıda ilk olarak Meclis Başkanı Zorlu Töre, dün yaşanan tartışmaya da konu olan milletvekillerinin masalarındaki mikrofonlar konusunda açıklama yaptı. Töre, Meclis’teki ses sistemine ilişkin açıklamasında, sistem gereği aynı anda sadece 5 mikrofonun çalışabildiğini söyledi. Töre, milletvekillerinden konuşmalarını tamamladıktan sonra önlerindeki mikrofonları kapatmasını istedi.

-HP Başkanlığı’nın tezkeresi: “Herhangi bir milletvekili sözcü kabul edilemez”

Meclis’te daha sonra dün milletvekilliğinden çekilme istemi onaylanan HP’nin Başkanı Kudret Özersay’ın tezkeresi okundu. Tezkere şöyle:

“Bilindiği üzere Halkın Partisi sine-i millet kararı almış, Meclis çalışmalarından çekilmiş ve bunun ilk adımı olarak parti başkanı olarak milletvekilliğinden çekilme isteminde bulunmuştum. Bu istemimiz Meclis Genel Kurulu tarafından 6 Haziran 2022 tarihli 23. birleşimde oy birliğiyle kabul edilmiştir. Bu bağlamda Cumhuriyet Meclisi’ndeki çalışmalarda (komite ve Genel Kurul) herhangi bir milletvekilinin Halkın Partisi sözcü veya temsilcisi olarak kabul edilmesi ya da herhangi bir milletvekilinin HP adına söz alması HP adına oy doğrultusunu açıklaması ya da parti görüşü belirtmesi mümkün değildir. Partimiz tarafından aksi yönde bir başka resmi bildirim yapılmadığı sürece Meclis Başkanlığının partimizin bu bildirimine uygun hareket etmesini rica eder gereğini saygılarımla arz ederim.”

-Erhürman: “Bu bir tehdittir”

İç tüzüğün 62. maddesi uyarınca söz alan CTP Genel Başkanı ve milletvekili Tufan Erhürman, “Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın tehditleri” konusunda konuşma yaptı.

Erhürman, bir internet gazetesinde Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın şahsı hakkında tekrarlanan ifadelerini gördüğünü belirterek, memleketin temel meselesinin ekonomik sıkıntılar olduğunu belirtti.

“Ekonomik sıkıntılar boyumuzu aştı” diyen Erhürman, insanların alım gücünün gün geçtiğine azaldığını, birilerininse gündemi değiştirme çabasında olduğunu kaydetti.

Düşünce özgürlüğünü kısıtlayan yasa tasarılarının Meclise getirilmesini ve yaşanan tartışmaları anımsatan Erhürman, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın açıklamalarını eleştirdi.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın “Kıbrıs Tercüman” isimli bir gazeteye verdiği demece dikkat çeken Erhürman, Tatar’ın gazetede yazılanların kendisinin ifadesi olmadığını kamuoyuna açıklamadığını belirtti.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın “Bak Erhürman seni uyardım anlamadın. Bu ülkede anavatana kim dil uzatırsa gerekeni bizzat ben yaparım” şeklindeki açıklamasını eleştirerek, bunun bir tehdit olduğunu belirtti ve Polis Genel Müdürlüğü’ne açık çağrıda bulundu.

Birilerinin yaptığı gibi kendisinin koruma talep etmediğini vurgulayan Erhürman, “Böyle Cumhurbaşkanlığı olmaz, ana muhalefet liderini bir hafta arayla tehdit eden bir Cumhurbaşkanı olamaz. Tehditlere pabuç bırakacak değiliz. Herkes haddini bilsin” dedi.

“Cumhurbaşkanı Tatar, bugün çıkıp ‘bu ifadeler benim değildir’ demezse, gereğinin yapılacağını” belirten Erhürman, Anayasaya göre tarafsız olması gereken Cumhurbaşkanı, bunu yapamayacaksa derhal istifa edeceğini kaydetti.

“Bana, iflah olmaz Rum sevici diyecek, bu bana açık tehdittir” diyen Erhürman, Polis Genel Müdürlüğüne açık çağrı yaptığını vurguladı.

Meclis Genel Kurulu’nda daha sonra güncel konuşmalara geçildi.