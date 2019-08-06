Erhürman: "Toplumdaki tüm kesimlerin katılımıyla bir 'iç paket' için çalışılmalı"

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, beraberindeki heyetle Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) ve Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası’nı (KTOEÖS) ziyaret ederek, iktisadi ve mali işbirliği anlaşması ile ilgili görüş alış verişinde bulundu. KTAMS’ı ziyarette konuşan Erhürman, KKTC ve TC hükümetleri arasında imzalanan iktisadi ve mali işbirliği anlaşmasında özellikle toplu iş sözleşmesi ve KIB-TEK ve Telekomünikasyon gibi kurumlarla ilgili ciddi riskler taşıyan öngörüler bulunduğunu söyledi. Basında yer alan metinlerde 1,215 milyon TL kaynaktan söz edilmesine karşın Başbakan’ın açıklamasında 750 milyonluk bir kaynaktan söz edildiğini belirten Erhürman, bu kaynağın 675 milyon TL’lik kısmının savunma ödeneklerine ilişkin olduğunu ve bunun içerisinde kendi hükümetleri döneminde yerel kaynaklardan ödemesi yapılan 300 milyon TL civarındaki tutarın da bulunduğunu söyledi. Bu durumda savunmaya gidecek paranın dışında ülke içinde kullanılabilecek miktarın kendi hükümetleri döneminde yerel kaynaklardan ödenen 300 milyon TL’lik tutar olduğunu dile getiren Erhürman, bunun içeride de bir şeyler yapmak gerektiğini açıkça gösterdiğini vurguladı.

ERHÜRMAN: BAŞKA BİR VİZYON ÜZERİNDE ÇALIŞIYORUZ

Dörtlü koalisyon hükümetinin son döneminde yoğun olarak Bakanlar Kurulu toplantılarında kendi ayakları üzerinde duran bir ekonomi yaratma hedefiyle bir tür “iç paket”in hazırlanması üzerinde çalışıldığını söyleyen Erhürman, şu anda da CTP olarak bunun üzerinde çalışmaya devam ettiklerini belirtti. İmzalanan metinde toplu iş sözleşmeleri ve KIB-TEK ve Telekomünikasyon gibi kurumlarla ilgili ciddi riskler taşıyan öngörüler bulunduğunu ve bu konularda yanlış adımlar atılmasını önlemek için çalışmaya devam edeceklerini belirten Erhürman, bununla birlikte bununla yetinmenin doğru olmadığını, toplumdaki tüm kesimlerin katılımıyla kendi ayakları üzerinde duran bir modelin yaratılmasına yönelik bir “iç paket” çalışmasının kaçınılmaz olduğunu söyledi.

BENGİHAN: DİN HİZMETLERİ DIŞINDAKİ KÜLTÜREL ALANLARA DA KAYNAK AYRILMALI

Ziyarette konuşan KTAMS Başkanı Güven Bengihan, mali protokol içerisinde sadece toplu iş sözleşmeleri ve Kıb-Tek’le ilgili maddelerin değil, diğer konuların da önemli olduğunu belirtti. Türkiye’den aktarılan 750 milyon TL’lik kaynağın 675 milyon TL’sinin savunma harcamalarına gitmesini yanlış bulduklarını dile getiren Bengihan, bunun çok sağlıklı olmadığına inandıklarını söyledi. Din hizmetlerine de 3,5 milyon TL’lik kaynak ayrıldığına değinen Bengihan, buna karşı olmadıklarını ancak diğer kültürel alanlara da bu denli bir miktarın ayrılması gerektiğini işaret etti. Bengihan, KTAMS olarak bu konularda CTP’den destek beklediklerini de sözlerine ekledi.

EYLEM: HEDEF SENDİKAL HAREKETİ YOK ETMEK

KTOEÖS Başkanı Selma Eylem de, mali protokolde toplu iş sözleşmesiyle ilgili yer alan maddelerin hayata geçmesi halinde sendikal hareketin büyük zarar göreceğini ifade etti. Sendika ve sivil toplum örgütlerinin halk arasında büyük destek gördüğünün bilinmesinden dolayı sendikal hareketi yok etme amacına yönelik adımlar atılmak istendiğini kaydeden Eylem, paketin mali kaynak sağlayan bir paket olmadığını belirtti. Dörtlü koalisyon hükümeti döneminde giderlerin yerel bütçeden karşılandığını ve bunun da kendileri açısından büyük takdir gördüğünü dile getiren Eylem, “Biz bunu bir önceki dönemde ispatladık. Bizce hükümetin bozulmasının bir gerekçesi de budur. Mutabakat zaptı da bizler için çok sıkıntılıdır” şeklinde konuştu.