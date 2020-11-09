Erhürman: "Ülke sorunları devasa şekilde büyüdü"

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman Meclis'te yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı’nın hükümeti başbakanın olmadığı bir ortama sürüklediğini savundu.

UBP kurultayının meclisin gündeminde olduğunu dile getiren Erhürman, “Siz kurultayda ‘başkan değil ülkeye başbakan seçiyoruz’ dediniz.” ifadelerini kullandı.

Hükümetin kurulmasının sürekli geciktirildiğini belirten Erhürman, tüm sürecin sonunda ve yaşananların ardından çıkıp “aciliyet” içinde hükümetin kurulması gerektiğinin söylendiğini ve halen kendilerine neden kahve içmeye gelineceğini bilmediklerini kaydetti.

Kendisinin “anormalin normalleştirilmesi çabasından” artık yorulduğunu dile getiren Erhürman, bu olanların geçmişte de olduğu söylemlerinin ise gelecekte da olabileceği anlamını taşıdığını belirtti.

“Bizim ‘elimizi taşın altına koyalım’ dediğimiz gün neden elinizi taşın altına koymadınız” ifadelerini kullanan Erhürman, seçime beş kala istihdamların olmadığının mı düşünülmesi gerektiğini sordu.

Maraş konusunun kendi içinde tutarlı olması gerektiğini dile getiren Erhürman, Maraş’ın yönetimi alnında da BM güvenlik konseyi kararının bulunduğunu söyleyerek, risk alınarak yapılanlara karşı olduklarını belirtti.

Maraş’ta yapılacakların kimse tarafından bilinmediğini ve bunun normal olduğunun düşünülmesine de anlam veremediğini dile getiren Erhürman, ülke sorunlarının devasa şekilde büyüdüğünü ve eklene eklene bugünlere gelindiğini söyledi.