Erhürman: "Uzlaşı içerisinde olmanın en önemli şartlarından biri bilgi sahibi olmak"

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman Mecliste yaptığı konuşmada , yeni asama yılının hayırlı olması dileğinde bulundu.

Erhüman, çatışma değil uzlaşma kültürünün hakim olacağı bir dönem temennisinde bulunarak, tüm kesimlerin elini taşın altına koymasına ihtiyaç duyulduğunu söyledi.

Türkiye ile imzalanan protokollerin amacının kendi ayakları üzerinde duran bir ekonomi yaratmak olduğunu söyleyen Erhürman, “Dönüp dolaşıp şu noktaya geliyoruz. 20 Temmuz’da protokol imzalandı, eylül ayında resmi gazetede yayımlandı. Biz ancak o zaman gördük protokolü” dedi. Erhürman, yapılan açıklamalar ile Resmi Gazete’de yayımlanan rakamların farklı olduğunu söyledi.

Erhürman, uzlaşı içinde olmanın en önemli şartlarından birinin de bilgi sahibi olmak olduğunu bunun gerçekleşmesi gerektiğini belirtti.

Son imzalanan protokolün 200 milyon TL civarındaki bir bölümünün altyapı için, diğer kısmının savunma giderleri için ayrıldığını söyleyen Erhürman, yapılması gereken yatırımlar bulunduğunu belirtti.

Erhürman, toplu iş sözleşmelerinin süresi dolduğunda hakların yürürlükten kalkacağına yönelik taahhüdün protokolde yer aldığını, buna karşı olduklarını kaydetti.

Kamu reformunun yıllardan beri konuşulmakta olduğunu bu reformun protokolde yer almamasına anlam veremediğini dile getiren Erhürman, dörtlü hükümet döneminde hazırlanan kamu reformu ve Vatandaşlık Yasası, Nereden Buldun Yasası’na o haliyle meclise gelmesi halinde destek vereceklerini belirtti.

Erhürman, Anayasa değişikliği konusunda samimiyet beklediklerini söyledi.

Cumhurbaşkanlığı ve Kıbrıs sorunu tartışmalarının cepheleşme yaratmaması ve meclisin temel meselesi haline gelmemesi gerektiğine inandıklarını söyleyen Erhürman, sonuç odaklı, siyasi eşitlik tartışma konusu yapılmaksızın müzakere açılabileceği görüşünde olduklarını belirtti.

Konuşmaların ardından resepsiyona geçildi.

Bir sonraki oturum 7 Ekim Pazartesi günü saat 10.00’da yapılacak.