Erhurman: "Vakit kaybetmeden AB ile Temasa geçilmeli"

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Avrupa Birliği’nin üye devletler için 25 milyar euroluk bir kaynak yarattığına da dikkat çekeren hiç vakit kaybetmeksizin AB makamlarıyla temasa geçilmesi gerektiğinin altını çizdı..

Erhürman paylaşımında;

AB, hem sağlık alanındaki ihtiyaçların karşılanması, hem de yaşananlar dolayısıyla ekonomilerin gördüğü zararların giderilmesi amacıyla üye devletler için 25 milyar euroluk bir kaynak yaratıyor. Evet biz “üye devlet” kategorisinde değiliz ama sosyal ve ekonomik kalkınmamıza katkı sağlanması amacıyla yürürlükte olan Mali Yardım Tüzüğü var. Şu anda coronavirüs dolayısıyla hem sağlık alanında hem de ekonominin genelinde ciddi sıkıntılarla karşı karşıyayız ve bunun sosyal ve ekonomik yönden yarattığı tahribat açık. Yetkili makamlarımızın, bu çerçevede, hiç vakit kaybetmeksizin AB makamlarıyla temasa geçmesi ve özelde sağlığa, genelde sosyo-ekonomik ihtiyaçlarımıza ilişkin taleplerimizi iletmesi gerekiyor.