Erhürman: “Yapılanlar onaylanmıyor, erken seçim halkın gündemindedir”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, seçim sonuçlarına ilişkin “Seçimin sonucu bu yapılanların onaylanmamış olması ve yeni dönemin başlamış olmasıdır. Erken seçimin bu toplumun gündeminde olmasıdır” dedi.

CTP’den yapılan açıklamaya göre, BRT’de katıldığı programda soruları yanıtlayan Tufan Erhürman, memlekette kaybedecek bir dakikanın bile olmadığını, bir an önce iradenin yenilenmesi gerektiğini söyledi.

25 Haziran’da bir milletvekili için seçime gitmeyi doğru bulmadıklarını, erken seçime gitmek için öneri yaptıklarını fakat hükümetin reddettiğini söyleyen Erhürman, “meşru olmayan bir hükümet tarafından ülkenin kötü yönetildiğini” iddia etti.

Seçim sonuçlarını da değerlendiren Erhürman, “Seçimin sonucu bu yapılanların onaylanmamış olması ve yeni dönemin başlamış olmasıdır. Erken seçimin bu toplumun gündeminde olmasıdır” diye konuştu.

İradenin yenilenmesi gerektiğini aylardır söylediklerini, erken seçim lafını ilk defa telaffuz etmediklerini, 2022 Mart ayından beri bunun şart olduğunu söylediklerinin dile getiren Erhürman, yapılanların halk tarafından onaylanmadığını savundu.

Erhürman, “Seçime katılmamak da onaylamama halidir. Yapılanlar onaylanmıyor, erken seçim halkın gündemindedir” dedi.

Memlekette kaybedecek bir dakika bile olmadığını söyleyen Erhürman, nüfus politikasının önemine işaret ederek, “Ülkede bir nüfus politikası olmadığı takdirde, çok kısa bir süre içerisinde geri dönülmesi mümkün olmayan noktalara savrulacağız” ifadelerini kullandı.

-“Bir an önce irade yenilenmeli”

Trafik kazalarıyla ilgili değerlendirme yapan Erhürman, Meclis’te bu konuyla ilgili de 5 yıllık bir plan hazırlanması gerektiğini söyleyerek, eğitimin önemine de işaret etti.

Memlekette "şiddetin kol gezdiğini" söyleyen Erhürman, dövizle ilgili yapılması gereken şeyleri de iki senedir söylediklerini belirtti.

Erhürman, “Fırtına gelip vurduktan sonra konuşmanın anlamı yok” ifadelerini kullandı.

Seçim sonuçlarında verilen mesajın alınması gerektiğine dikkat çeken Erhürman, “Mesajın ötesinde memlekette planlamaya ihtiyaç var ama memleketi yönettiğini zannedenler bunu yapmaya ehil değildir, bu ülkenin gailesini çekmiyorlar. Şu an Kıbrıslı Türkler galerilerde, konutta, marketlerde yabancıların alışverişini seyreder konumdadır. Talepte bile yoksullaşmanın ötesinde yoklaşıyoruz” dedi.

Seçime katılım oranın düşük olmasıyla ilgili olarak ise Erhürman, “Bir etkenle açıklamaya çalışmak doğru sonuca ulaştırmaz” diye konuştu.

“Her dakika memleket aleyhimize değişiyor. Her geçtiğimiz dakika çocuklarımızın geleceğinden çalınıyor” diyen Erhürman, Kıbrıs Türk halkının alım gücünün her gün düştüğüne dikkat çekti.

Tufan Erhürman, “Eğitim her gün kötüye gidiyor. İlaca ulaşamıyor insanlarımız. Bir an önce gereken adımları atmak için iradeyi yenilememiz lazım” ifadelerini kullandı.