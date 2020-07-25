Erhürman: "Zenginlikleri adil bir biçimde paylaşmayı öğrenmekten başka yol yok"

Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Tufan Erhürman, sosyal medya hesabı üzerinden Doğu Akdeniz’deki gelişmelerle ilgili açıklamalarda bulundu.

Doğu Akdeniz’de sular ısınmaya devam ettiğini söyleyen Erhürman, Fransa Cumhurbaşkanı EmanuelMacron’un Türkiye’ye yaptırım çağrısında bulunduğunu, ilişkilerin art arda gelen gelişmelerle daha da gerildiğini kaydetti.

Erhürman paylaşımında, “Oysa Doğu Akdeniz’de barışın sürekliliğinin sağlanması için atılabilecek en önemli adımın ne olduğu aslında herkesin malumu. Kıbrıs sorununun siyasi eşitlik temelinde çözümü ve çözüme kadarki sürede adanın zenginlikleri konusunda Kıbrıslı Türklerin sadece geliri paylaşma hakkı değil, aynı zamanda söz hakkı sahibi olduğunun kabulü” dedi.

Tüm tarafların diyalog yoluyla, bu temelde ortak akılda buluşmasının zamanı geldiğini de vurgulayan Erhürman, gerginliğin kimseye kazandırmadığını belirtti.

Erhürman, “Bu ada da,zenginlikleri de hepimizin. Adil bir biçimde paylaşmayı öğrenmekten başka yol yok” dedi.