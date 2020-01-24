Erhürman, ziyaretlerini sürdürüyor

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Cumhurbaşkanı adayı ve Genel Başkanı Tufan Erhürman, bugün Lefkoşa’da iş yerleri ve üretim tesislerini gezdi. Erhürman beraberindeki heyetle ilk olarak Cahit Necipoğlu Ltd, ardından Kıbrıs Türk Tütün Endüstrisi ve Baharyolu Co. Ltd’i ziyaret etti. Bu ziyaretlerin ardından Haspolat Muhtarlık Binası’na giden Erhürman, burada köy Muhtarı Asım Egemen’le görüştü, ardından da Haspolat Spor Kulübü’nü ziyaret etti. Yurttaşların yoğun ilgisiyle karşılaşan Erhürman, burada Nisan ayında yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimlerine yönelik vizyonunu paylaşırken, halkın da sorduğu soruları içtenlikle yanıtladı.