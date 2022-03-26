Erhürman: "Züccaciye dükkanına girmiş fil gibi camı, çerçeveyi indirdiniz"

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda hükümete yüklendi, “Züccaciye dükkanına girmiş fil gibi camı, çerçeveyi indirdiniz” dedi.

İşte o paylaşım:

“Okkalı zamları yaparım, alım gücünüzü yerle bir ederim, işletmeleri çökertirim, üretimi bitiririm, insanları işsiz bırakırım... Sizi karanlığa mahkum ederim, kuyruklarda bekletirim... Belediyelerinizi hiçbir kriter ortaya koymadan kapatırım, reformun "r"sini içermeyen metni size reform diye yutturmaya kalkarım... Memleket yangın yerine dönmüşken ben bakan ve müdür atamalarıyla vakit geçiririm... Bunlar yetmezmiş gibi Anayasayı gözünüzün içine baka baka ihlal ederek seçimi de ertelerim... Züccaciye dükkanına girmiş fil gibi camı, çerçeveyi indirdiniz. Biriken öfkeyi hiç hesaba katmadınız... Bundan sonrası mı?! Hade bakalım!”