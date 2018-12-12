Erhürman’dan Tatar’a yanıt

Başbakan Tufan Erhürman, UBP Genel Başkanı Ersin Tatar’ın hükümetin yaptığı istihdamlarla ilgili eleştirilerine yanıt verdi.

Başbakan Erhürman sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“Sayın Ersin Tatar’ın hükümet çok sayıda sözleşmeli ve geçici işçi istihdam etti sözleri üzerine bugün Meclis’te söyledim, bir kez de buradan söyleyeyim: 2018’de (Hükümetimiz döneminde) genel bütçe kapsamında, 355 kadrolu (Kamu Hizmeti Komisyonu tarafından), 40 sözleşmeli personel, 10 da geçici işçi istihdam edildi. 2017’de ise 168 kadrolu personel (Kamu Hizmeti Komisyonu tarafından), 69 sözleşmeli personel ve 148 geçici işçi istihdam edildi.”