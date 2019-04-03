Erhürman:“Türkiye’den 1 tl katkı bile gelmese, ülkede elzem olan reform ve yatırımlar yapılacak”

Başbakan Tufan Erhürman, Türkiye Cumhuriyeti’nden bir TL katkı bile gelmese, ülkede elzem olan reformların ve yatırımların yapılacağını vurguladı.

Erhürman, “hükümetin her zaman herhangi bir sebeple bozulabileceğini ancak şu anda böyle bir durumun söz konusu olmadığını” belirterek, hükümette herhangi bir uyum sıkıntısı değil, “kamunun ihtiyaçlarına nasıl yetişeceğiz” sıkıntısı olduğunu kaydetti.

Başbakan Erhürman, Cumhurbaşkanı adaylığının gündeminde olmadığını da belirterek, “Günü geldiğinde partimin yetkili organlarının vereceği karar doğrultusunda hareket edilecek. Bizim gündemimizde Cumhurbaşkanlığı değil ülkenin refahı ve kalkınması var” dedi.

Başbakanlık Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Başbakan Tufan Erhürman, bugün BRT’de canlı olarak yayınlanan “Burası Önemli” isimli programa konuk oldu.

Başbakan Erhürman, programda; ülke gündemine dair soruları yanıtladı, sel felaketi, Ekonomik ve Mali İşbirliği Protokolü, elektrikte çoklu tarife, enterkonnekte sistem, hükümet ortaklarının uyumu, Cumhurbaşkanlığı seçimleri ve güncel konularla ilgili açıklamalarda bulundu.

“SEL FELAKETİ İLE İLGİLİ ÇALIŞMALAR HIZLA YAPILACAK”

Başbakan Erhürman, ülkede art arda ve farklı bölgelerde yaşanan sel felaketlerine dikkat çekerek, son yaşanan felakette Haspolat ve Taşkent’in çok ciddi şekilde etkilendiğini, Ozanköy ve Çatalköy’de de bir takım zararlar meydana geldiğini belirtti. Daha önce de Dikmen, Alsancak ve Lapta bölgelerinde sorunlar yaşandığını anımsatan Başbakan Erhürman, daha önce yaşanan sel felaketlerinin mali tablosunun çıktığını, son yaşanan felaketle ilgili olarak da Haspolat ve Taşkent’te hasar tespit çalışmalarının devam ettiğini dile getirdi.

Son yaşanan felaketlerde özellikle ev içleri ile ilgili EVKAF ve Kızılay’ın yardımlar ulaştırmaya çalıştığını, esas sorunun kamusal alanlar ve yollarla ilgili olduğunu anlatan Erhürman, kamusal alanlar ve yollarla ilgili Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’nın ayrıntılı bir çalışması olduğunu belirtti.

Ev içi hasarlarla ilgili İçişleri Bakanlığı ve Kaymakamlıkların bilgilendirilmesini isteyen Başbakan, tüm bildirimlere hızla ulaşacaklarını kaydetti.

“’SADECE İÇ SİYASETE OYNAYACAĞIM’ DİYE ORTAYA ŞÜPHE BULUTLARI ATMAK SORUMSUZLUKTUR”

Mali Protokol çalışmalarına da değinen Başbakan Erhürman, sadece siyasetçilerin değil, memlekette yaşayan her bir bireyin “neden mali protokolde gecikme olduğunu” çok iyi bildiğini söyledi.

Bunun “bilinmezmiş” gibi yansıtılmaya çalışılmasının ve bu bilinmez üzerinden bir siyasi strateji geliştirilmesinin memleketin iç siyasetindeki bir tartışma meselesi olduğuna vurgu yapan Erhürman, objektif olarak bakıldığında neyin nasıl yaşandığının çok net olduğunu kaydetti.

Hükümetin göreve başladığı 15 Şubat 2018 tarihinden bu yana yaşanan süreci hatırlatan Erhürman, o yılın Nisan ayında dönemin Türkiye Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ ile bir görüşme yaptıklarını, ardından Türkiye’deki seçimlerle oradaki yapının da değiştiğini anımsattı. Erhürman, bunun sonrasında döviz krizi, sistem değişikliği gibi olayların da atlatıldığını anlattı.

“Doğrudan doğruya imzacı makam da yoktu ve Aralık ayının son günlerinde buraya 100 milyon TL civarı bir rakam aktarıldı. Beklenen daha yüksek bir paraydı. Bundan da kimsenin şikayet etmesi söz konusu değildi” diyen Erhürman, teknik heyetlerin de 2 defa gelip gittiğini hatırlattı.

Bu hafta KKTC’den Sağlık Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ndan bir ekibin Türkiye’ye gideceğini söyleyen Başbakan Erhürman, kendisinin de geçen hafta Türkiye’ye giderek Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile bir görüşme yapıp, çerçeveyi görüştüğünü belirtti.

Maliye Bakanı Serdar Denktaş’ın söylemeye çalıştıklarının da bu sürece ilişkin olduğunu ifade eden Erhürman, “Ciddi sorunlar var da bunlar da kamuoyundan saklanıyor” iddialarını ortaya atanların bununla ilgili bildiklerini açıklamasını istedi.

“Sadece iç siyasete oynayacağım” diye ortaya şüphe bulutları atmanın sorumsuzluk olduğunu vurgulayan Erhürman, ülkede ihtiyaç duyulan yatırımların desteklenmesi için böyle bir protokole ihtiyaç olduğunu söyledi.

ELEKTRİKTE ÇOKLU TARİFE

Elektrikteki yeni düzenlemeye ilişkin de bazı iddialar olduğunu ifade eden Erhürman, ekonomik olarak zor durumda olunan bir dönemde olunduğu için uzun bir süre zam olmadığını hatırlattı.

Erhürman, geçen ay itibarıyla benzin ve Euro dizeldeki zamları yine dengelediklerini anlatarak, her şey bu kadar açıkken “bunlar bilinmiyormuş” gibi manevraların yanlış olduğunu belirtti. Erhürman, öfke ve bağırma çağırma üzerinden siyaseti doğru bulmadığını, tüm halkın kucaklanması gerektiğini dile getirdi.

Başbakan Tufan Erhürman, elektrikte çoklu tarifeyle ilgili olarak sosyal medyada yazılanlara ilişkin olarak da değerlendirme yaptı. Erhürman, “8 aydan bu yana hiç zam yapılmamıştı. 8 ayda döviz nerden nereye geldi, enflasyon ne oldu bilinmekte. Karşı çıkılan şey 13 kuruş zammın bu tarifeye yedirilmiş olmasıdır. TC’ye oranla daha da pahalı hale gelmesin diye zaten 8 ay zam yapmadık. Madem zam gündemdedir bunu da çoklu tarifeyle yapalım ki ‘herkes çok fazla etkilenmesin’ mantığıyla hareket ettik” dedi.

Erhürman, KIB-TEK’te imzalanan toplu iş sözleşmesinin bu zamma etkisinin yüzde 0.01 olduğunu da söyleyerek, bu 13 kuruş içindeki 4 kuruşluk miktarın elektrik fiyatları üzerindeki etkisinin zannedildiği gibi olmadığını anlattı.

Çoklu tarifenin içinde en çok elektrik tüketilen, en az tüketilen ve bir de normal tüketilen zaman dilimi olduğunu anımsatan Başbakan Erhürman, konut sahibi herkesin istediği takdirde bir dilekçe ile bu sistemin dışına çıkarak her saat dilimi için 98 kuruşu seçebileceğini söyledi.

İşyerlerinin ise bunun dışında olduğunu ve dilekçe ile sürece dahil olabileceğini kaydeden Erhürman, bir yıl içinde 3 kez hem işyeri hem de konutların bu uygulamayla ilgili konumunu değiştirebileceğini anlattı.

Sosyal yardım alanların daha önce 250 kilowat/saatin üzerine katkı almadığını da vurgulayan Başbakan Erhürman, sosyal devlet anlayışı gereği bunun da değiştiğini belirtti.

“Çoklu tarife işi hiç kimseden tepki almadı. Eleştiri 13 kuruşa yapılıyor. Madem kimse tarifeyi eleştirmez, sadece zamma şikayet var, neden hiç kimse bunu yapmadı, akıl etmedi, veya etti de yapmadı” diyen Başbakan Erhürman, çoklu tarifede tek amacın 13 kuruşluk zammın bazı insanlara daha az yansımasını sağlamak olduğunu kaydetti.

Erhürman, çoklu tarifede hesabın ay sonunda görüleceğini de ifade ederek, olumsuzluk görülmesi durumunda bunun tüketicinin lehine revize edileceğini söyledi.

“ENTERKONNEKTE SİSTEMLE İLGİLİ EN ÇOK BU HÜKÜMET ÇALIŞTI”

Elektrikte enterkonnekte sistemle ilgili olarak da konuşan Başbakan Erhürman, kendilerinden önceki hükümetlerin bu sistem için bu denli çok çalışmadığına işaret etti. Erhürman, “enterkonnekte sistemle ilgili en çok bu hükümet çalıştı” dedi.

Enterkonnekte sistemi istediklerini, bunu muhalefetteyken de dile getirdiklerini anlatan Erhürman, mevcut tabloda fizibilitenin henüz yapılmadığını, yap –işlet – devret modeliyle ilgili bir sürecin de belirgin olmadığını anlattı.

Elektrik zammındaki 4 kuruştan 3.99’unun hayat pahalılığı olduğunu, diğer 0.01’in toplu iş sözleşmesinden kaynaklı olduğunu yineleyen Başbakan Erhürman, elektrikteki esas maliyetin yakıt kaynaklı olduğuna dikkat çekti.

“TÜRKİYE’DEN 1 TL KATKI BİLE GELMESE ELZEM OLAN REFORM VE YATIRIMLAR YAPILACAK”

Bir soru üzerine Başbakan Erhürman, Türkiye’den 1 TL katkı bile gelmese elzem olan reformların ve yatırımların yapılacağını açıkladı.

Erhürman konuyla ilgili şu şekilde konuştu:

“’Türkiye’den katkı geldi. Bunları yapmayalım’ diye bir rahatlık içerisinde değiliz. O yüzdendir ki gerek üniversiteler, gerek de turizmdeki teşvikler üzerinde çalışılıyor. Telekomünikasyonda, Gazimağusa ve Girne Limanı’nda kamu-özel ortaklığı modelleri bu yüzden hükümet programına girdi.”

Teknoparklar Yasası ve Araştırma-Geliştirme Yasası (AR-GE) Yasası’nın 2009 yılından bu yana Meclis’te beklediğini, ancak her iki yasanın da 2019 yılında çıktığını belirten Erhürman, “Eğer bu yasalar 2009 yılında çıksaydı. Şuanda biz bunların meyvelerini topluyor olurduk ve ekonomimizde en çok gelir getiren sektörler arasına bilişim sektörü de eklenirdi” dedi.

“HÜKÜMETTE UYUM SORUNU YOK... GÜNDEMİMİZDE CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMLERİ DEĞİL, ÜLKENİN KALKINMASI VAR”

Hükümetin devamıyla ilgili bir soruyu da yanıtlayan Başbakan Erhürman, her ay bir sonraki ay UBP’nin iktidara geleceği iddialarının ortaya atıldığını anımsattı.

Hükümetin her zaman herhangi bir sebeple bozulabileceğini ancak şu anda böyle bir durumun söz konusu olmadığını ifade eden Erhürman, hükümette “kamunun ihtiyaçlarına nasıl yetişeceğiz” sıkıntısı olduğunu, ancak herhangi bir uyum sıkıntısı olmadığını belirtti.

Başbakan Erhürman bir soru üzerine Cumhurbaşkanı adaylığının gündeminde olmadığını ifade etti.

Erhürman “Günü geldiğinde partimin yetkili organlarının vereceği karar doğrultusunda hareket edilecek. Bizim gündemimizde Cumhurbaşkanlığı değil ülkenin refahı ve kalkınması var” dedi.