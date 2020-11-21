Erhürman:Ükedeki sıkıntıları aşacak bir hükümetin oluşumu için çalışacağız

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman hükümet kurma görevini aldıktan sonra yaptığı açıklamada, ülkede çok ciddi yıpranmalar yaşandığını ve hükümeti bu bilinçle kurulması gerektiğini söyledi. Erhürman, ülkede bir bölünme yaşandığını ve hükümeti kurarken buna da özen gösterileceğini dile getirerek, hükümeti kurma çalışmaları çerçevesinde tüm konuların irdeleneceğini söyledi. Siyasi partilerle yapacağı görüşmelerde ülkedeki sıkıntıları görerek yapacağını ifade eden Erhürman, ülkede hala bir pandemi süreci yaşandığını ve bir çok iş yerinin kapanmış durumda olduğunu tüm bunları ele alabilecek sorunlara çözüm üretecek bir oluşumdan yana olduklarını belirtti. Erhürman, ülkedeki sıkıntıları aşacak bir hükümetin oluşumu için çalışacaklarını ve bu olasılıkları siyasi partilerle değerlendireceklerini ancak herhangi bir hükümet oluşumu olmaması halinde 15 günlük süreyi değerlendirmeyi düşünmediklerini anlattı. Hükümet kurma çalışmaları çerçevesinde bir oluşumun olma ihtimali halinde ise bu süreyi sonuna kadar kullanabileceklerini dile getiren Erhürman, pazartesi akşamı parti meclisini toplarak bir durum değerlendirmesi yapacaklarını belirtti. “Geçmişte bir takım koalisyonlar kuruldu bozudu geçmişte biz bunlar üzerinde durmuyoruz. Biz ekonominin yıbranmışlığ ıerçevesinde sorunları gören gerçekleri gören bir oluşumdan yanayız ve tüm siyasi partilerle görüşeceğiz” diyen Erhürman, bir soru üzerine de bir koalisyon hükümeti oluşturacaklarına da inanç belirtti. Ulusal Birlik Partisi ile görüşme yapıp yapmayacağı sorusuna karşılık da Erhürman, teamüllere uyan bir parti olarak ve teamüller çerçevesinde Meclis’te en fazla milletvekili olan bir parti ile görüşme yapılması gerektiğini ve bu çerçevede de UBP ile de görüşeceklerini dile getirdi.