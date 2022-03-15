Cumhurbaşkanlığı Engelliler Komitesi tarafından Cumhurbaşkanlığı himayelerinde ve Cumhurbaşkanı’nın eşi Sibel Tatar önderliğinde “Erişilebilirlik Eğitim Semineri” düzenlendi.

Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Lefkoşa Kampusu binasında saat 9.30’da başlayan seminer ile engellilerin bağımsız yaşamaları, toplumun tüm alanlarına katılım sağlayabilmeleri ve diğer insanlar gibi fiziksel çevreye, ulaşıma, bilgi ve iletişim teknolojisi sistemlerine ulaşabilmeleri için neler yapılması gerektiği ele alınıyor.

Engelliler Komitesi Başkanı Ahmet Akdeniz ve Cumhurbaşkanı eşi Sibel Tatar tarafından yapılan açılış konuşmalarıyla başlayan seminer, Cumhurbaşkanlığı Erişilebilirlik Kamu spotunun gösterilmesiyle devam etti.

Ardından Kıbrıs Türk Mühendis Mimar Odaları Birliği’nden Yüksek Mimar Ümran Duman ve Kıbrıs Türk Ortopedik Özürlüler Derneği Başkanı Günay Kibrit tarafından “erişilebilirliğin önemi ve erişilebilirlik kılavuzu” konulu sunumlar yapıldı.

Verilen aranın ardından Yakın Doğu Üniversitesi Mühendislik Fakültesi’nden Kaan Uyar ve KKTC Engelliler Dayanışma Derneği Başkanı Ömer Suay tarafından “Web erişilebilirliğinin önemi” konulu konuşmalar yapıldı.

AKDENİZ: “KAMU YAPILARINA ERİŞİM MEDENİ YAŞAMA KATILIM İÇİN ESASTIR”

Engelliler Komitesi Başkanı Ahmet Akdeniz konuşmasında, kamu yapılarına erişimin; medeni yaşama, eğitim, sağlık hizmetleri ve iş piyasasına katılım için esas olduğunu kaydetti.

Erişim yoksunluğunun engelli bireyleri dışlayabileceği ve diğer insanlara bağımlı hale getirilebileceğini dile getiren Akdeniz, umumi tuvaletler erişilebilir olmazsa engelli bireylerin günlük yaşama katılımda zorlanacağını ifade etti.

Ulaşımın engelli bireylere istihdam, eğitim ve sağlık tesisleri, sosyal aktiviteler ve eğlence aktivitelerine bağımsız katılım sağladığını kaydeden Akdeniz, “Erişilebilir ulaşım olanakları olmadan engelli bireylerin bu hizmetlerden ve sosyal etkileşimden mahrum kalma ihtimalleri yüksektir” diye konuştu.

Erişilebilir iletişim ve bilişim eksikliğinin birçok engelli yaşamını etkilediğine dikkat çeken Akdeniz, “İşitme ve konuşma yetersizliği gibi iletişim sorunu olan bireyler hem gelişmekte olan hem de gelişmiş ülkelerde son derece önemli sosyal dezavantajlara sahiptir. Engelliler bağımsız yaşayamamakta veya toplumsal faaliyetlere katılamamaktadır” ifadelerini kullandı.

“ÜLKEMİZDE ÇOK CİDDİ BİLİNÇLENDİRME ÇALIŞMALARI YÜRÜTMEMİZ GEREKİYOR”

Toplumda engelli olmanın bir hayırseverlik konusu gibi görüldüğünü dile getiren Akdeniz, “Bir hayata bir işe sahip olacak, bağımsız yaşayabilecek bir birey olarak görülmüyorsunuz. Aslında bu tür bir bakış açısı insan haklarına tamamen aykırı. Bu yüzden ülkemizde çok ciddi bilinçlendirme çalışmaları yürütmemiz gerekiyor” diye konuştu.

TATAR: “ERİŞİLEBİLİRLİK HALA ENGELLİLERİN EN BÜYÜK SORUNU”

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın eşi Sibel Tatar da konuşmasında, erişilebilirliğin hala engelli bireyler için en önemli sorunların başında geldiğine dikkat çekerek, bunun herkes her an engelli olabileceği için sadece engellilerin değil herkesin sorunu olduğunu söyledi.

Herkesin bir gün yaşlanacağını kaydeden Tatar, “Dolayısıyla sosyal hayatımızın, teknolojilerin erişilebilir olması hepimizi ilgilendiren, hepimizin sorunu olan bir konudur” dedi.

Tatar, sosyal hayatta engelli bireylerin ve yaşlıların diğer bireyler gibi bağımsız olarak yer alabilmesi için kurum kuruluşların ve devletin ne yapması gerektiğini bugünkü seminerde konuşacaklarını ve ne yapmaları gerektiğini öğreneceklerini belirtti.

ERİŞİLEBİLİRLİK ÖZEL ÖDÜLLERİ…

Tatar, Engelliler Haftası’nın yer aldığı mayıs ayında Cumhurbaşkanlığı himayelerinde “Erişilebilirlik Özel Ödülleri” verileceğini ve bu nedenle bir kamu spotu hazırlandığını kaydetti;. Tatar “artık biz erişilebilirliği sağladık” diyen kurumlara ödül için başvuruda bulunma çağrısı yaptı.

Tatar, ödül için başvuru yapılacak tarihe kadar eksiklikleri olan kurumların erişilebilir olmak için gerekli hazırlıkların yapıp başvuruda bulunabileceğini de söyledi.

Yapılacak projelere yönelik inançlı olduklarını kaydeden ve herkesin de projelerin başarılı olacağına inanmasını isteyen Tatar, “Projelere olan inancımızı kaybettiğimiz an toplum olarak tükendiğimiz andır” diye konuştu.