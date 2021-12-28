Erk: “Bakanlar Kurulu'nun vatandaşlık verme yetkisi kaldırılmalı”

Bağımsızlık Yolu Lefkoşa milletvekili adayı Mustafa Erk, Bakanlar Kurulu’nun vatandaşlık verme yetkisinin kaldırılması gerektiğini savundu.

Bağımsızlık Yolu Basın Bürosuna göre, Erk, Mayıs TV'de katıldığı programda yasaya uygun şekilde hak eden herkesin vatandaş olmasını savunduklarını ancak Bakanlar Kurulu'nun vatandaş yapma yetkisinin kaldırılması gerektiğini belirtti.

Yeni belirlenen asgari ücretin az olduğunu ancak işletmelere destek verilmeden bu asgari ücreti ödeyemeyecek işletmelerin çıkacağını savunan Erk, Euro'ya veya başka bir para birimine geçişe sıcak baktıklarını da kaydetti.

Son günlerde yaşanan elektrik kesintilerinin sebebine değinen Erk, AKSA'nın devletten 450 milyon Türk Lirası alacağı olduğunu, protokol gereği devrede olması gereken 6 santralin 4'ünün çalıştırıldığını, kesintilerin AKSA'nın tam kapasite çalışmamasından kaynaklı olduğunu ileri sürdü.

Erk, hem doğanın daha fazla talan edilmesini önlemek hem de ekonomik açıdan zor durumda olan halka destek olmak adına, Orman Dairesi'nin yanmış ağaçların odununu ucuza satması gerektiğini belirtti.

Erk, Bağımsızlık Yolu'nun, halk sağlığını korumak amacıyla kitlesel kapalı salon etkinlikleri yapmayacağını da belirtti.