Erkek çalışanlara ücretsiz prostat testi

1-31 Mart Prostat Kanseri Farkındalık Ayı kapsamında Kanser Hastalarına Yardım Derneği (KHYD)’nin öncülüğünde, Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi ve Gazimağusa Belediyesi’nin işbirliğinde Gazimağusa Belediyesindeki erkek çalışanlara bugün ücretsiz prostat (PSA) testi yapıldı. Kanser Hastalarına Yardım Derneği’nin organize ettiği taramalarda, erkeklerde en sık görülen kanser türü olan Prostat Kanseri için taramaların düzenli yapılmasının devlet politikası haline getirilmesi amaçlanıyor. Gazimağusa Belediyesinde yapılan taramalarda, 45 yaş üzeri erkek personel ile birlikte 40 ile 45 yaş arasında olanlara da prostat kanserinde aile öyküsü, 1. derece yakınlarında meme kanseri ve diğer kanser türlerinin olması risk faktörü kabul ederek test yapıldı.

Kanser Hastalarına Yardım Derneği Başkanı Raziye Kocaismail, KHYD’nin Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi ve belediyeler ile işbirliğinde temsili bir PSA taraması planladıklarını, taramaların devlet politikası haline getirilip tüm toplumun taramadan geçirilmesini amaçladıklarını kaydetti. Derneğin 60 bin TL’lik harcama ile 600 insanımızı taramadan geçirdiğini, tarama sonuçlarında 2 kişinin psa değerinin yüksek çıktığını, hastalık ilerlemiş olsa sadece bir kişinin tedavi masrafının 60 bin TL olacağına dikkat çekti. Erken teşhis edilmeyip kanser olan bu kişilerin hem hayatlarının risk altında olacağını hem de tedavilerinin masraflı olacağını ifade eden Kocaismail, erken teşhislerle hem insanları hem de devlet bütçesini korumuş olduklarını belirtti. Kocaismail, kapılarını kendilerine açan belediyelere ve çok cüzi bir fiyata taramaları yapan YDÜ’ye teşekkür etti.