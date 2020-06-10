Erkut Şahali: "Pandemi Hastanesi, kıyak projesi olmasın diye soruyorum"

Cumhuriyetçi Türk Partisi Milletvekili Erkut Şahali kişisel sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada pandemi hastanesinin yapılması gerektiğini belirtti.Şahali; Hükümete ve Sağlık Bakanı Ali Pilli'ye bazı sorular yöneltti.

İşte o paylaşım;

PANDEMİ HASTANESİ yapılmalı! Yapılacakmış, projesi hazırmış.

Aralık ayından beridir üzerinde çalışılıyormuş.

Ayın 25'i gibi ihaleye çıkacak, 45 bilemedin 60 günde tamamlayacaklarmış. Güzel!

VİZELİ PROJE var mı?

Müellifleri nerede?

Mimarı, inşaat mühendisi, makine mühendisi, elektrik mühendisi kim? Bilişim sistemlerini kim hazırladı?

Sakın "olağanüstü durum falan demeye kalkışmayın.

Madem ki 6 aydan fazla bir süredir üzerinde çalışıyorsunuz, bu soruların hepsine, en çok 6 haftada yanıt bulmak mümkündü. Var mı?

Pandemi Hastanesi, KIYAK PROJESİ olmasın diye soruyorum!

Mimarlar Odası, İnşaat Mühendisleri Odası, Makine Mühendisleri Odası, Elektrik Mühendisleri Odası, KTMMOB'ne bağlı vize büroları ne diyor?

Sağlık Bakanlığı ne diyor?

Ali Pilli ne diyor?

Duymak istiyoruz...