EROĞLU, ERDOĞAN’I KUTLADI…

3. Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, Türkiye Cumhurbaşkanlığı’na yeniden seçilmesi dolayısıyla TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı kutladı.

Eroğlu Erdoğan’a mesajında şöyle dedi:

“Cumhurbaşkanlığı’na yeniden seçilmeniz dolayısıyla zat-ı devletleri’ni candan kutlar, sağlık içinde, başarılı görevler dilerim.

İnanıyorum ki yeni görev süreniz içinde Anavatan Türkiye, özlenen gelişmeleri başararak, 2023 hedefine ve diğer hedeflerine ulaşacak, tüm dünyaya örnek olacak ve uluslararası alanda hak ettiği yeri alacaktır”