Eroğlu: “HP sütten çıkmış ak kaşık, günah keçisi de Üstel oldu"

Gencay Eroğlu, sosyal medya hesabından açıklama yaparak, Pazar günü meydana gelen olay sonrasında HP’nin istemi üzerine günah keçisinin Turizm Bakanı Ünal Üstel olduğunu ifade ederek, Bakanlar Kurulu’nda alınan kararların tüm kabine üyeleri tarafından onaylandığını hatırlattı.

Eroğlu, toplumla dalga geçildiğini vurgulayarak, şunları aktardı:

“Yeni kabine açıklanacakmış HP nin isdeği üzerine.Günah keçisi seçildi turizm bakanı.

Bu kararı bakanlar kurulu onaylamadımı da getirttiniz.Dalgamı geçersiniz bizimle. HP sütten çıkmış ak kaşık oldu ve koskoca UBP de koltuk değneği.Hepiniz suçlusunuz bu adamlar bakanlar kurulu kararı ile geldi bu memlekete.Yoksa kararları okumadan mı imzalarsınız!!!”

Güncelleme Tarihi: 19 Haziran 2020, 17:10