Eroğlu karantinadan bildirdi: "Sağlanan koşullar mükemmel,iyi ki ülkeme dönmüşüm"

Koronavirüs nedeniyle yurtdışından gelen KKTC vatandaşlarının 14 gün karantinada kalması için merkez haline getirilen Arkın Palm Beach Hotel’de karantinada kalan bir öğrenci duygu ve düşüncelerini KIBRIS GENÇ TV’ye aktardı. Kıbrıslı Türk öğrenci Eser Eroğlu, sağlanan şartların çok mükemmel olduğuna dikkat çekti.

Koronavirüs ile mücadele konusunda destek veren Arkın Beach Hotel’e geçtiğimiz gün 30 kişi getirildi. Karantinaya alınan kişiler arasında Türkiye’de eğitim gören Eser Eroğlu’da vardı.

Eroğlu “teker teker bizleri çok güzel karşılayarak itina ve özenle odalarımıza yerleştirildiler ve bilgilendirildiler ”dedi.

Kıbrıs Genç TV’ye Muazzez Gazihan’a konuşan Eser Eroğlu “Salgın nedeni ile 14 gün karantina koşulu ile ülkeme geldik, aslında ailemin tüm ısrarlarına rağmen okulum kapanmadığı için KKTC’ye gelmeyi önceleri reddettim. Yolculuk etmenin özellikle de havaalanında kalabalık ortamın daha fazla olacağı düşüncesiyle KKTC’ye dönmemin böyle bir durumda tehlikeli olacağını düşüntüm. Daha sonra ailemin isteği ve ısrarıyla ve bana şimdi gelemezsen her an uçakların durabileceğini söylemeleri üzerine ülkeme döndüm, iyi ki de dönmüşüm. Güzel vatanımda uyuyup uyanmak, ailemi şimdilik göremesem de onların sevgilerini hissetmek kadar güzel bir duygu olamaz” şeklinde konuştu.

Hotel’e nasıl gelindiğinden bahseden Eroğlu, yoğun bir güvenlik önlemleriyle uçaktan alınıp karantina oteli Palm Beach geldik, kimse kimseyi tanımıyor herkes yorgun ama geldik diye mutluyuz olanları anlamaya çalışıyoruz ama her şey bizim sağlığımız ve güvenliğimiz içindi elbette, otel muhteşem çok memnunum tüm ihtiyaçlarımız fazlasıyla karşılanmakta her türlü isteğimiz en kısa zamanda yerine getirilmeye çalışılmaktadır.Odadan dışarı çıkmak ise kesinlikle yasak.Yemekler sabah öğlen akşam ve ara öğünlerden oluşuyor.

Eroğlu, rahatım yerinde sadece fazlasıyla sıkılıyorum, arada derslerime çalışıyorum sosyal medyada vakit geçiriyorum temiz hava almak için arada balkona çıkıyorum ve bir an önce aileme kavuşmak evime dönmek istiyorum” diye konuştu.

Bu bakımdan destek veren Arkın Beach Hotel’e çalışanlarına, güvenliğimizden sorumlu görevlilere, polise ,sağlık çalışanlarına otel çalışanlarına özelikle de ailelerimizin yanında olabilmek için tüm ekonomik zor şartlarına rağmen bize bu imkanı sağlayan devletimize, hükümetimize siyasilere teşekkürü bir borç bilirim.