Eroğlu: “KKTC ve Türkiye, Maraş konusunda haklı”

3’üncü Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, Maraş’ın Birleşmiş Milletler ile Rum tarafının yanlışları yüzünden hayalet kent haline dönüştüğünü, hükümetin aldığı bir kararla Maraş’ın tekrar insanlığa kazandırılması için yeni bir adım atılmasını doğru ve olumlu bulduğunu açıkladı.

Derviş Eroğlu yaptığı yazılı açıklamada, Kıbrıs konusundaki federal çözüm görüşmelerinin uzlaşmaz Rum tutumu yüzünden 2017 yılında Crans Montana’da tamamen çöktüğüne dikkat çekerek, Kıbrıs’ta artık gerçekler göz önünde bulundurularak var olan iki egemen devletin nasıl iş birliği yapabileceği üzerine durulması gerektiğini kaydetti.

“Bu iş birliği istenen noktaya gelirse bir anlaşma için tekrar masaya oturma gündeme gelebilir. Aksi takdirde ne yapılırsa yapılsın kısır döngü devam edecektir. Kapalı Maraş olayı da bu bağlamda ele alınmalıdır” diyen Eroğlu, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Esasen kapalı Maraş, Birleşmiş Milletler’in yanlış kararları ve Rum tarafının Güven Yaratıcı Önlemler paketleri içine girmesi öngörülen Maraş’ın bu bölümüne karşılık akla mantığa sığmayacak taleplerde bulunması yüzünden bir hayalet kent haline gelmiştir.



Benden önceki iki Cumhurbaşkanı gibi, 2010-2015 yılları arasındaki Cumhurbaşkanlığı görev sürem içinde Maraş’ın açılması üzerinde ben de çok durdum.Biz, hep kapalı Maraş’a karşılık bize uygulanan hava, deniz ulaşımı ve spor ambargolarının kaldırılmasını istedik ama Rum tarafı da hep reddetti.Gelinen aşamada, artık iki devletli çözüm sürecine geçtiğimize göre Rum tarafının takındığı olumsuz tutumlar da dikkate alınarak hükümetimizin kapalı Maraş’ın açılmasında yeni bir adım atarak kentin yüzde 3 buçukluk bir bölümünü askeri bölge olmaktan çıkarması doğru ve olumlu bir karardır.”Yapılması gerekenin Maraş’ın kapalı bölümünün AİHM kararları dikkate alınarak, KKTC Taşınmaz Mal Komisyonu marifeti ile aşama aşama hayalet kent olmaktan çıkarılarak, insanlığın ve turizmin hizmetine sunulması olduğuna dikkat çeken Eroğlu, KKTC ve Türkiye’nin Maraş konusunda haklı olduğunu vurguladı.Eroğlu, “Çıkılan yolda kararlılıkla yürünmeli sırf muhalefet olsun diye konuşanlarla, hâlâ federasyon hayaliyle Maraş’ın hayalet kent olmaya devam etmesini savunanların söyledikleri kapalı Maraş’ın açılması için atılacak adımları olumsuz yönde etkilememelidir” dedi.