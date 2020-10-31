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Eroğlu, Mesut Yılmaz’ın ölümü nedeniyle başsağlığı mesajı yayımladı

Eroğlu, Mesut Yılmaz’ın ölümü nedeniyle başsağlığı mesajı yayımladı
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3’ncü Cumhurbaşkanı Dr. Derviş Eroğlu, Türkiye eski Dışişleri ve Başbakanlarından Mesut Yılmaz’ın ölümü nedeniyle bir başsağlığı mesajı yayımladı. Eroğlu, mesajında şunları kaydetti: “ Uzun yıllar birlikte çalıştığım, değerli Devlet adamı, Türkiye eski Dışişleri Bakanı ve Başbakanlarından Mesut Yılmaz’ın ölümünü büyük bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyorum. Mesut bey tüm görevlerinde, Kıbrıs Türkünün sorunlarının aşılmasında bizler yardımcı olma gayreti göstermiş, milli davamız Kıbrıs konusunda oldukça hassas davranmış, bizlere destek vermiştir. Merhuma Allah’tan rahmet, yaslı ailesi, sevenleri ve ulusumuza başsağlığı dilerim.” 

Güncelleme Tarihi: 31 Ekim 2020, 13:04
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