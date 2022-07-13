Eroğlu’nun ameliyatı başarıyla gerçekleştirildi

3. Cumhurbaşkanı Dr. Derviş Eroğlu’nun şah damarında, yüzde 80’e ulaşan daralma, Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi ekibi tarafından gerçekleştirilen başarılı ameliyatla giderildi.

Prof. Dr. Aşkın Ali Korkmaz, Prof. Dr. Barçın Özcem ve Yrd. Doç. Dr. Özlem Balcıoğlu’ndan oluşan Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Kalp Damar Cerrahisi ekibi tarafından yapılan operasyon, yaklaşık iki saat sürdü. Operasyonda, Dr. Derviş Eroğlu’nun şah damarı açılarak tıkanıklık yaşanan bölge temizlendi.

Ameliyatın ardından açıklama yapan Prof. Dr. Aşkın Ali Korkmaz, başarılı geçen operasyon ile Dr. Derviş Eroğlu’nun şah damarında, yüzde 80’e ulaşan tıkanıklığın açıldığını ve Dr. Eroğlu’nun sağlık durumunun iyi olduğunu söyledi. Prof. Dr. Korkmaz, “Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’nin deneyimli kadroları ile gerçekleştirdiğimiz operasyon, riskli olsa da, başarıyla tamamlandı. Sayın Cumhurbaşkanımızın genel sağlık durumu iyi olup, bir süre yoğun bakım ünitesinde takip edeceğiz” ifadelerini kullandı.