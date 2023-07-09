Erşangil "Göç Yasası Protokolünü" hatırlatarak hükümeti sözünü tutmaya çağırdı

Eşit Hak ve Adalet Sendikası (HAKSEN) Başkanı Erşangil geçen yıl imzalanan ve “göç yasası protokolü" diye adlandırılan protokolü hatırlatarak hükümeti sözünü tutmaya çağırdı.

HAKSEN Başkanı Erşangil, yaptığı yazılı açıklamada, kamuoyunda “göç yasası” olarak bilinen 47/2010 sayılı yasa kapsamında çalışan kamu emekçileriyle ilgili geçen yıl hükümetle sendikalar arasında imzalanan protokolü ve bütçe olanakları çerçevesinde, ek artışlarla maaş farklarının kapatılacağı sözünü hatırlatarak, hükümeti bu sözü tutmaya çağırdı.



Erşangil açıklamasında, hükümetin yaptığı vergi afları, kamu alacaklarının afları, yurt dışı ziyaretleri, izaz ikram harcamaları, büyük sermayeye yapılan teşvikler gibi uygulamalara bakıldığında, bütçenin maddi anlamda olanaklara sahip olduğunu anladıklarını kaydederek, hükümetin sığınabileceği “bütçede para yok” bahanesinin de ortadan kalktığını savundu ve “Şimdi hükümeti göç yasası çalışanları ile ilgili ek maaş artışı sözünü tutmaya çağırarak, göç yasalı çalışanların alım gücünü yükseltmesini talep ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Erşangil’in açıklamasında "Kamu görevlileri, ‘Göç Yasası’ olarak bilinen 47/2010 sayılı yasa ile ikiye bölünmüş ve 2011 yılından itibaren kamuya giren emekçiler, anayasanın eşit işe eşit ücret prensibine rağmen hem daha düşük maaş hem de daha az özlük hakkına sahip olmuşlardı. Çalışanlar arasında yaratılan bu eşitsizliğe sendikamız kurulduğu günden bu yana hep karşı olmuş ve yasanın geri çekilmesi için birçok alanda mücadele etmiştir." ifadeleri de yer aldı

Erşangil, "göç yasası"na bağlı emekçilerin özlük haklarında da iyileştirilmeye gidilmesi ve sonrasında da yasanın tamamen kaldırılması talebini de yineledi.