Erşangil "Göç Yasası Protokolünü" hatırlatarak hükümeti sözünü tutmaya çağırdı

Eşit Hak ve Adalet Sendikası (HAKSEN) Başkanı Erşangil geçen yıl imzalanan ve “göç yasası protokolü" diye adlandırılan protokolü hatırlatarak hükümeti sözünü tutmaya çağırdı.
HAKSEN Başkanı Erşangil, yaptığı yazılı açıklamada, kamuoyunda “göç yasası” olarak bilinen 47/2010 sayılı yasa kapsamında çalışan kamu emekçileriyle ilgili geçen yıl hükümetle sendikalar arasında imzalanan protokolü ve bütçe olanakları çerçevesinde, ek artışlarla maaş farklarının kapatılacağı sözünü hatırlatarak, hükümeti bu sözü tutmaya çağırdı.
Erşangil açıklamasında, hükümetin yaptığı vergi afları, kamu alacaklarının afları, yurt dışı ziyaretleri, izaz ikram harcamaları, büyük sermayeye yapılan teşvikler gibi uygulamalara bakıldığında, bütçenin maddi anlamda olanaklara sahip olduğunu anladıklarını kaydederek, hükümetin sığınabileceği “bütçede para yok” bahanesinin de ortadan kalktığını savundu ve “Şimdi hükümeti göç yasası çalışanları ile ilgili ek maaş artışı sözünü tutmaya çağırarak, göç yasalı çalışanların alım gücünü yükseltmesini talep ediyoruz” ifadelerini kullandı.
Erşangil, "göç yasası"na bağlı emekçilerin özlük haklarında da iyileştirilmeye gidilmesi ve sonrasında da yasanın tamamen kaldırılması talebini de yineledi.