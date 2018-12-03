Ersin Tatar'dan engelliler günü mesajı

Ulusal Birlik Partisi Genel başkanı Ersin Tatar, 3 Aralık Dünya Engelliler günü nedeniyle mesaj yayınladı.

Tatar, mesajında şunları kaydetti:

"3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nde tüm engelli kardeşlerimizin yanında olduğumuzu, onların sorunlarını çözmeyi görev bildiğimizi ifade etmek istiyorum.İnsanoğlu için başlangıçtan sonuna kadar yaşamın nasıl geçeceği belirsizdir. Kimimiz doğuştan engelli olabiliriz, kimimiz daha sonra bu duruma gelebiliriz. Önemli olan insan olduğumuzu unutmadan, engelli kardeşlerimize kalplerimizi açmak, onlar için elimizden gelenleri yapmaktır. KKTC sosyal bir Devlet’tir ve inanıyorum ki önümüzdeki dönemlerde engelli kardeşlerimizin sorunlarının aşılması için önemli adımlar atılacaktır.Biz UBP olarak bu konuda üzerimize düşen ne varsa yapmaya kararlıyız."